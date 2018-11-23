聖暉搶攻各產業大廠建廠擴產需求 看好自家整體營運成長動能

聖暉工程 (5536)22 日參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，總經理賴銘崑、王俊盛皆看好聖暉集團旗下主要業務包括無塵室工程、機電空調整合、高科技製程設備整合等在主要客戶建廠擴產的需求且施作工程穩定進度認列下，貢獻整體營運保持長期穩定的成長動能。就目前聖暉集團之工程案量來看，來自兩岸市場包括半導體、電子組裝、綠能光電等產業客戶的工程訂單比重高達 9 成以上，且整體已簽約但尚未完工的在建工程案量仍保持一定水準之上，未來隨著各產業大廠建廠擴產的需求持續增加，將挹注聖暉集團整體營運規模持續擴大，推進集團整體獲利表現繳出優於產業市場的成長佳績。



聖暉表示，近年來持續擴大公司於兩岸高科技相關產業的無塵室、機電整合工程及高科技設備等業務的腳步，效益展開，從今年前三季整體營收來自中國、台灣的營收比重分別為 54.32% 及 40.85%，其中，中國地區營收有明顯年增 110.85%，主要是來自於半導體、及光電等產業的客戶營收明顯貢獻，不僅可見中國政府仍對於半導體、光電等產業積極推動自製率提升的趨勢明確，帶動該相關產業大廠建廠擴產的速度仍不見怠慢，亦推升聖暉整體已簽約但尚未完工的在建工程案量保持良好的能見度。



聖暉於 2018 年前三季合併營收達 114.73 億元，稅後歸屬於母公司淨利 9.30 億元，稅後每股盈餘 (EPS)17.32 元，整體營收獲利創下歷史新高的亮麗水準。聖暉也透露，保持一貫高現金股息配發股利政策，過去七年現金股利配發率維持 65% 以上的高水準。



聖暉也提到，雖第四季受到中國十一長假、工作天數較少的影響，但目前來自兩岸主要半導體、光電及電子組裝等高科技產業客戶的營收比重仍維持高檔水準，聖暉看好年底前為機電整合施作工程及高科技製程設備出貨高峰，對整體營運注入強勁的成長活水。