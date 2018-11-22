聖暉接單強勁 法人估今年EPS可望挑戰22元 明年上看25元

無塵室工程大廠聖暉 (5536)，受惠於兩岸半導體與面板業者積極擴產，今年在手接單量創下新高，下午法說會可望釋出利多訊息，而法人圈估算，該公司今年至少大賺 2 個股本以上，甚至達到 22 元，獲利年增率 15% 到 20%，而明年更旺，每股淨利至少上看 25 元起跳；惟聖暉官方對於市場臆測數字向來不予回應。聖暉近年來在兩岸科技界極為活耀，搶下不少訂單，如日前量產啟用的合晶鄭州八吋廠的無塵室工程，便是由聖暉所負責。因滿手訂單，聖暉第三季財報亮眼，單季合併營收為 38.32 億元，年增 41.56%，營業利益 4.60 億元，年增 60.35%，單季稅後歸屬於母公司淨利為 3.01 億元，年增 62.62%，第三季每股淨利 5.59 元，單季營收及獲利皆改寫歷史同期新高。



累計聖暉今年前三季合併營收為 114.73 億元，營業利益 15.17 億元，稅後歸屬於母公司淨利為 9.30 億元，每股淨利 17.32 元，已經逼近去年獲利總和，展望第四季，因聖暉在手訂單強勁，公司對全年營運展望樂觀。



而法人圈預期，聖暉今年每股淨利可望達到 20 元到 22 元，年增 15% 到 20%，另外公司向來採取高現金股息策略，遂明年所配發的今年現金股利也甚可期待，此外，聖暉明年則因中國大陸面板與八吋廠訂單強勁，每股淨利可達 25 元，甚至更好。