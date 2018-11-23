傳美國要求盟友 避免使用華為電信設備產品

《華爾街日報》週四 (22 日) 報導，美國政府正試圖說服外國盟友避免使用華為 (Huawei Technologies) 的電信設備，認為該公司產品具有安全性問題，機密資訊可能被竊取。知情人士透露，華府接觸國家包含德國、義大利和日本在內。

華盛頓當局向盟友表示，使用華為設備具有網路安全風險，然而，因華為提供多樣化與客製化的產品，且價格較便宜，其電信設備市占率已是全球第一。美國正在研議補助案，擬補助未使用中國電信設備的國家。

儘管華為進入美國市場有所難度，該公司成功的成為全球電信設備龍頭，根據 IHS Markit 的數據，去年華為全球市佔為 22%，Nokia 和 Ericsson 分別佔有 13% 與 11% ，中興通訊以 10% 市占排名第 4。

知情人士透露，美國最大擔憂的點在於，有美國軍事基地的國家使用中國電信設備的國家，儘管高敏感的訊息將透過美國國防部自有的衛星和電信網路傳輸，但軍事設施大多數的溝通都透過商業網路傳輸。



美國試圖游說盟友排除使用華為產品，一些官員認為，這是美國與中國的科技冷戰升溫。在全球日益數位化的情況下，資訊更容易受到不當監視與濫用，國際間擔心，中國科技巨頭的崛起，可能使極權政府受益，並威脅美國。

目前全球通訊重心正要開始轉向 5G，因此全球無線和網路供應商開始購買新設備，美國希望在這波轉換設備潮，可以阻止廠商購買中國產品。美國擔心中國電信設備製造商可能進行監視，或是刻意中斷連結。美國官員指出，因為 5G 網路的複雜性，使其面對網路攻擊時特別脆弱。

有許多國家與美國有同樣想法，澳洲政府在今年 8 月時宣布，將禁止華為和中興通訊進入其網路，英國當局則在 10 月表示，他們將審視其電信通訊市場的組成，市場領導者指出，此舉很明顯的是針對華為而來。

然而，對於完全停止使用華為的通信設備，對一些產業人士來說是很困難的。英國電信業巨擘 BT Group PLC 網路建設長 Neil McRae 指出，全球現在僅有一家真正的 5G 設備供應商，那就是華為，其他業者必須要跟上。

美國官員則與義大利主要的電信供應商會面，並解釋使用華為和中興通訊產品的風險，一名電信商董事會成員指出，他們也理解這些風險，但他們計畫繼續使用華為產品，華為為全球的領先的電信設備供應商，要完全忽視華為很難。

華為、中興通訊、德國與日本官員皆拒絕回應此報導。