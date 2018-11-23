歐股盤後—石油、銀行、藥品股領跌 泛歐指數下跌0.7%

週四 (22 日) 交易，歐股走跌，石油、銀行和藥品股領跌。

市場表現

泛歐 Stoxx 600 指數下跌 2.50 點或 0.7% 至 352.57 點。該指數前一日漲幅超過 1%，且終止 5 日連跌。

FTSE 100 指數下跌 1.3% 至 6960.32，將前一日 1.2% 的漲幅全數吐回。根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，週三漲幅是該指數創 9 月 21 日以來單日最大。

德國 DAX 30 指數下跌 0.9% 至 11138.49。

法國 CAC 40 指數下滑 0.7% 至 4938.14。

紐約交易的英鎊兌美元匯率自前一日稍晚的 1.2776 美元上漲至 1.2872 美元。歐元兌美元匯率則自 1.1385 美元上升至 1.1406 美元。

市場動能

近期華爾街的虧損讓歐洲的交易也蒙上陰影，美股三大指數在感恩節前 3 日的表現是 7 年來最糟糕的。股指期貨顯示週五恢復交易時會有些緊張，油價也面臨壓力。

由於歐盟和英國達成脫歐協議的消息刺激，英鎊走漲。該消息在週日歐盟高峰會前傳出，屆時各領導人預計將在會上簽署該協議草案。

英鎊走漲可能會影響 FTSE 100 指數，因為該指數內的跨國企業之營收多數以他國貨幣計價。

活躍個股

加權銀行和藥品股領跌，其中 AstraZeneca SA (AZN-US)(AZN-UK) 下跌 1.8%，匯豐控股 (HSBC Holdings) (HSBC-US) (HSBA-UK) 下跌 1.5%。

由於油價承受新壓力，BP PLC (BP-US) (BP-UK) 下跌 1%、Total SA (TOT-US) (FP-UK) 下跌 0.7%。