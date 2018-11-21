傳義大利政府可能修改預算案 歐元上漲

據傳義大利政府可能修改 2019 年預算案，與歐盟達成妥協；受此消息激勵，今 (21) 日歐元兌美元走揚。

台北時間週三下午 5 點 56 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.11%，至 1.1383。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據路透社報導，義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini，可能會重新檢視、修改 2019 年預算案，此舉有助緩和與歐盟之間的緊張關係。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，且必須於 11 月 13 日之前，完成修改並重新提出，否則義國恐面臨經濟制裁。

該預算案的最大爭議在於，義國財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%；歐盟執委會曾多次表示，此案嚴重違反歐盟預算規定。

然而，Matteo Salvini 卻在截止日當天宣布，財政赤字占 GDP 比例 2.4%、明年 GDP 成長 1.5% 等目標，皆維持不變。

Salvini 還強調，若歐盟以違反財政規定為由，對義大利祭出懲罰，「將是個錯誤」。

CMC Markets 首席市場策略師 Michael McCarthy 表示，羅馬與布魯塞爾當局之間的衝突，將對歐元區經濟成長造成影響，使歐元承壓。