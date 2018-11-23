市況可望轉佳 太陽能族群股價逆勢發光

受惠太陽能產品價格轉佳，報價已超過業者現金成本，太陽能台廠產能逐漸拉升，營運可望從谷底回溫，激勵太陽能族群今 (23) 日一支獨秀，股價紛紛攻高，茂迪 (6244-TW)、達能 (3686-TW) 強攻漲停，聯合再生 (3576-TW)、太極 (4934-TW) 也大漲超過 8％，綠能 (3519-TW)、國碩 (2406-TW)、安集 (6477-TW)、益通 (3452-TW) 漲幅也逾 6%，碩禾 (3691-TW)、元晶 (6443-TW) 也有 2% 以上的漲幅。

中國政府今年年中公布六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，也使太陽能產業呈現供過於求情況，價量同步走弱，對太陽能供應鏈造成相當大的壓力，在產業加速趕底下，太陽能產業面臨洗牌年，體質不佳或競爭力較差的廠商，在過程中逐步遭到淘汰，台廠也從 9 月底開始傳出減產與裁員消息。

歷經產業洗牌後，挺過這波產業重整期的業者，營運體質必定也有所強化，而近期太陽能市況出現曙光，市場傳出主流單晶 PERC 電池需求轉強，且因先前在廠商減產與淘汰後，在需求轉強之際，供給面相對吃緊，使電池報價大漲超過 17%，台廠透露，甚至有下游客戶願意追價搶貨。

受惠單晶 PERC 電池需求走強，先前減產的台廠，近來產能利用率已逐漸拉升，包括中美晶、聯合再生、元晶等台廠的單晶 EPRC 產線稼動率都已大幅提升，惟後續市況發展仍須密切關注。