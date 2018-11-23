搶選舉財 統一超百家門市備貨量僅次跨年 業績增3成可期

選戰進入最後倒數階段，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (23) 日宣布 7-ELEVEN 於今明兩日，在全台選前晚會會場、競選總部和投開票所周邊約 100 間門市備戰，部分門市的備貨量僅次於跨年，預估選舉熱點周邊門市業績將較平日成長上看 30%，傳統淡季添新動能。

九合一選舉於明 (24) 日登場，統一超看好，選前之夜到隔日投票超過 24 小時的選舉馬拉松，將帶動選舉活動附近門市業績成長，需求將橫跨三餐和宵夜時段，因此，部分門市的備貨量僅次於跨年，以飲料、三明治和 CITY CAFÉ 等商品為主。

由於今年選情以高雄最激烈，上周高雄鳳山的造勢晚會現場湧入 10 萬人潮，據 7-ELEVEN 內部銷售統計，附近門市的來客倍數成長，分別在 19 點前和 22 點後為銷售高峰，熱銷品類前 3 名分別是常溫飲料、CITY CAFÉ 和熱狗，帶動門市業績較平日大增 50-60%。

而看準出門投票的人潮，7-ELEVEN 也強化早餐組合和鮮食商品，增加 CITY CAFE、御飯糰、三明治、麵包等相關品項，而在選後各參選人舉辦的晚會活動現場，將礦泉水、運動飲料和常溫茶飲等商品，增加 2-3 倍的備貨量。

另外，7-ELEVEN 也指出，此次選舉成功引爆話題的「蜂蜜檸檬水」，在辯論後 7-ELEVEN 自有品牌一周熱賣 20 萬瓶，業績成長 3 倍，並帶動另一款產品「蜂蜜水」在門市引發銷售熱潮，業績成長 20%。