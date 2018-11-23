奈米醫材預載式人工水晶體植入系統打進歐洲市場 股價強勢表態

奈米醫材 (6612-TW) 宣布，自主研發三類高階眼科醫材「預載式人工水晶體植入系統」(AsqelioTM Preloaded IOL Delivery System)，近日獲得歐盟產品認證，並與荷蘭經銷商完成經銷合約簽訂，產品銷售版圖持續擴大，跨入歐洲市場；利多激勵下，奈米醫材今日盤中一度大漲逾半根停板。

奈米醫材指出，100% 持股之美國子公司 AST Products, Inc. 研發製造「預載式人工水晶體植入系統」，通過驗證機構 BSI 檢測符合歐盟規範，並獲得 CE Marking 合格認證後順利進軍歐盟市場。

依據 2018 Market Scope IOL Market Report 研究報告指出，預載式人工水晶體多半使用在白內障手術中，使用的佔比將由 2018 年的 8.5% 提高至 2023 年的 18.7%。且預載式人工水晶體是事先將水晶體放置在植入系統中，如此一來，不僅能夠降低醫師手術前必須自己動手裝載人工水晶體的程序，更降低潛在感染風險，縮短手術時間、更安全方便。

奈米醫材將於參加於 2018 台灣醫療科技展展出白內障手術用人工水晶體及植入系統等各項高階醫材，也希望此項醫材能夠具續推廣到更多術中使用。