全球頂尖資管公司的「晶片選擇」：清倉三星 擁抱台積電

全球頂級資管公司天利投資（Columbia Threadneedle Investments）已出清三星電子的持股，但仍在押注半導體行業， 只不過新的方式是繼續持有台積電。

採取這種行動的是天利投資的基金經理 Dave Dudding。就在 7 月底，他管理的基金還同時持有三星電子和台積電。過去三年，Dave Dudding 的業績表現超過了 87% 的同行，通常只選擇那些具有可持續性、高回報、低負債、收益穩定、具有競爭優勢的公司。

為何要改變投資策略？彭博社稱，Dave Dudding 解釋稱，台灣台積電的半導體業務不像三星那樣不穩定。「目前，我們略微傾向於台積電及其穩定的業務。」

不過，Dave Dudding 並不排除會出於估值考慮而再次買入三星電子。

三星電子 VS 台積電

截至周四收盤，三星電子股價今年已累計跌去 17%，主要是人們擔心公司兩大核心產品 DRAM 和 NAND 晶片的價格將因閃存晶片產業的超級周期結束而走低。同期，台積電的股價跌幅僅為 4.6%。

包括 DRAM 和 NAND 晶片在內的儲存器是半導體產業的重要分支，占比超過 30%。在全球閃存晶片市場，韓國企業占據着絕對壟斷優勢，長期被三星、海力士、美光等幾家寡頭壟斷，且壟斷程度近年來有所加劇。

從 2016 年下半年開始，由於嚴重缺貨，DRAM 和 NAND 晶片的價格一路大漲，2017 年，DRAM 晶片平均售價年增率上漲 77%，銷售總值達 720 億美元，年增率增長 74%；NAND 晶片平均售價年增率上漲 38%，銷售總額達 498 億美元，年增率增長 44%。這使得去年儲存器銷售額史無前例地超過了 1200 億美元。

但缺貨漲價的狀態將無法持續。世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 此前預測，2019 年全球半導體市場恐呈現失速狀態、增幅將急速鈍化，預估僅將年增 4.4%，增幅將為 3 年來首度縮至「個位數」，其中閃存銷售額僅將年增 3.7%。

相比之下，台積電並不生產 DRAM 和 NAND 晶片。這家台灣企業的重點業務是代工生產 iPhone 用的晶片。由於其掌握了成熟的 7 納米先進製程晶片工藝，因而幾乎壟斷了智慧型手機晶片代工市場。除了蘋果公司之外，公司大客戶還包括華為麒麟、高通、AMD、NVIDIA 等。

根據 IC Insights 的統計，台積電在整體晶片市場的市佔率高達 50%，而三星電子的市佔率僅有 5% 左右。

台積電還在着手尋找新的增收來源，以減輕對智慧型手機晶片的依賴。有消息稱，台積電將為 IBM 代工其新的服務器晶片，用於下一代大型主機。

由此，台積電的經營業績在今年第第三季刷新營收紀錄之後，預計第第四季將再度刷新當前的紀錄。

花旗集團本周表示，台積電在明年第一季的出貨量將進一步增加，有望推動營收增長。安卓產品所用的晶片和基頻晶片組需求可能幫助台積電來彌補蘋果公司需求走弱的缺口。

公開資料顯示，天利投資管理着大約 4850 億美元資金，一度是英國第五大零售基金管理公司，是美國第 11 大長期共同基金資產管理公司，全球第 30 大資管公司。公司投資遍布發達國家與新興市場的股票、固收資產、包括房地產在內的另類資產等多項資產。