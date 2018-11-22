鴻海集團 GIS-KY精簡大陸子公司架構

鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日公告，調整大陸地區投資事業投資架構，旗下觸控廠業成 GIS-KY(6456-TW)轉投資業成光電 (深圳)、業成光電(無錫) 及業成科技 (鄭州) 等 3 間大陸子公司股權，全數轉讓予業成科技(成都)，為提升經營績效。

鴻海公告指出，集團轉投資、持股比例 22.54% 的 GIS-KY，其 100% 持有之 3 家大陸子公司業成光電 (深圳)、業成光電 (無錫) 及業成科技 (鄭州) 之全部股權，轉讓予業成科技 (成都)，依 3 家公司 9 月 30 日估值作價轉讓予業成科技 (成都)。

而業成科技 (成都) 也增發股權美金 7023 萬元，作為支付之對價，鴻海指出，股權轉讓完成後，業成科技 (成都) 將直接持有另 3 家大陸公司 100% 股權。

業成科技 (鄭州)、業成光電 (無錫) 皆為 TFT-LCD 平板顯示器、顯示屛材料之製造、生產及銷售商，業成光電 (深圳) 為新型平板顯示器、顯示器及其零組件之開發、生產經營及提供售後服務。

而取得 3 家 100 公司股權的業成科技 (成都) 也是 TFT-LCD 平板顯示器、顯示屛材料之製造、生產及銷售商。

鴻海表示，進行大陸投資架構調整，是為提升經營績效、降低管理成本、擴大經濟規模。