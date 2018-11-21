〈鴻海市值跌破兆元〉外資看衰蘋果拖累 股價續探底面臨70元保衛戰

蘋果 (AAPL-US) 銷量頻傳不佳，外資接棒下調目標價拖累週二股價重挫，主力代工廠鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日也受拖累跳空開低，早盤最低來到 68.9 元，一度下跌 2.95%，市值跌破兆元後續創減資後新低，並回測前波低點，不過在買盤積極進場拉抬價，午盤股價在 70 元關卡附近震盪。

高盛認為，iPhone XR 銷售不如預期，主因是美元走強，導致中國市場需求疲軟，因此將蘋果目標價從 209 美元下調至 182 美元，修正幅度達 12.3%，蘋果股價周二重挫 4.78%，收在 176.98 美元。

鴻海昨 (20) 日市值遭賣壓影響跌落兆元，今日再受蘋果股價拖累，盤中最低來到 68.9 元，股價持續探底，回測減資前的 68.1 元低點，市值也一度下滑至 9551.64 億元。

目前外資普遍看壞蘋果 iPhone 銷售展望，近期已有多家外資下調蘋果目標價，瑞銀 (UBS) 在最新報告中，將蘋果目標價由 240 元下調至 225 美元，並下修 iPhone 預估銷售量由 7500 萬支至 7350 萬支。

古根漢證券 (Guggenheim Securities) 也將蘋果股票評級，從「買入」下調至「中性」，分析師認為，蘋果提高 iPhone 售價、中國、印度等市場需求下滑，導致 iPhone 需求疲軟的風險日益增加。

蘋果銷量不佳，牽動鴻海營運動能，外資認為 10 月已經是新款 iPhone 拉貨高峰，今年第 4 季旺季動能恐不如預期，對營運展望看法也較為保守。