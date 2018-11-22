棋如人生 落棋不悔的資深專業社會工作者 少時深入泰北金三角「異域」擔任戰地義工，奠立服務志業

文．理善國際關懷協會林冠伶

泰國邊境難民營的義工生涯，讓何棋生確立「人生的價值在於服務」終身社會工作者的志業。何棋生提供

年輕時參加 UNHCR 聯合國難民高專總署，在泰國邊境難民營當了八年的義工生涯… 改變我的人生…」何棋生在閒談時，不經意地回憶起這段經歷，若有所思地續道：「… 不只是看盡了人間最悲慘的處境，也深諳國際人道救援組織 (NGO) 運作，影響日後從事社會工作能不怕艱困，做別人不敢碰的領域… 規劃方案與組織運作更有前瞻與效能…」。

何棋生原讀東吳大學商數系，因「社會服務」的志願而重考就讀台灣大學社會系。大三那年當選法學院代聯會主席，揭發台大教官集體貪污案，經媒體揭露政府不得不面對處理；在戒嚴時代噤若寒蟬效應，為追求社會正義不畏死的精神，顯露其人格特質，同時期也當選十大傑出青年。

七十六年大學畢業後，投入聯合國在柬埔寨、寮國邊界難民營的社工群，並輾轉深入泰北六十六個華裔難民村、協助中國佛教會及民間設立孤兒院。

難民營的義工生涯，看到腥風血雨的生死肉搏戰，讓他確立「人生的價值在於服務」終身社會工作者的志業。

人生如棋，棋如人生～何棋生的社會工作

八十三年回國後，先後擔任創世基金會街友平安站站長及慈濟慈善志業專員從事北韓國際救援及國內社區關懷推廣工作。爾後，一直從事社會工作，長期協助 NGO 組織的設立與運作；現擔任昌盛教育、順德文化基金會的執行長。

八十八年號召成立昌盛教育基金會，特別關心新貧家庭孩童的教育工作。新貧家庭是指未有中低收入戶資格，但家境貧窮者；基金會走在政策前，重視孩童的課後輔導，開辦免費安親班，幫助弱勢孩童；在辦公處所開闢「新天堂樂園」，藉由遊戲和關愛，深植孝順父母的觀念。

民國一百年何棋生成立萬華區弱勢失業者中途之家的就業安居脫貧計畫，讓街友數量逐漸減少；中途之家成立多年成效彰顯，運用社工專業協助政府解決社會問題。現鑑於女性街友增多，已成為政府燙手山芋，為協助政府解決問題，如何成立以女性為主的中途之家，將成功經驗複製，又能顧及性別的特殊處遇，是極具挑戰的社會工作。

亮詮基金會今年六月甫成立的長照Ｃ級關懷據點，他連結地方現有老人組織，協助與輔導承接政府方案。這是創新的服務計畫，需要在各地方佈建據點，依需求導入適當的介入方案。關懷據點的成功經驗，可以不斷的複製與修正，同時能協助政府政策順利推展。

致力做一個專業社工，建立專業品牌

他表示：「那裡需要我，我就去那裡，做社工必須深入服務對象的生活…」這就是以案主為中心的社工專業。人稱「何老師」的何棋生，在服務過程中不僅重視服務方案內容，更重視心靈轉化，唯有內心徹底的質變，才能真正地改掉惡習、扭轉人生。社工的專業訓練及宗教修行觀，讓他的社會工作更貼近人心，能輔導案主找到安身立命的辦法。

他常說：社工是一個專業而重要的工作，不能領導政策，至少要與政策同行，別把社工做小了… 要做一個有視野、幹大事的社工… 致力建立社工的專業品牌。比如在輔導遊民自立外，並做政策倡導，推動立法改善遊民處境，讓街友不要成為弱勢中的弱勢。民國一百年為追求正義創立「正義聯盟」政黨，協助社區的弱勢者，投入關懷弱勢。他笑說：自己是「三民」主義 (難民、遊民、貧民) 的忠實擁護者。

單身無依的獨居老人未來如何安養天年呢？除了制度性的照顧，是不是有更好的互助計畫呢？中國傳統未婚女性死後不能入家祠的習俗，年老單身無依的女性是否有更好的生前規劃呢？何棋生在追求社會正義的同時，也在察覺社會問題，並擬具因應對策，率政策之先。

人不輕狂枉少年，舉棋若定，實踐人生志業

從戰地社工到為遊民增權的街頭社工，年輕時在泰北置身如電影「異域」更慘烈的場景，這特別的歷練改變何棋生的一生，確定人生服務的價值，致力實踐志業，不枉此生。

理善國際關懷協會推動有智慧的行善者，本著愛的「善循環」，相信善的志業是永續且值得推廣。

來源：《理財周刊》 952 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》