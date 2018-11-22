房地產致富的十大秘笈

炒房是靠剝削剛需者賺錢，講求的是低買高賣，沒有為消費者創造價值，這種行為筆者並不認同，也不會去做，這裡筆者要告訴大家的是：藉助房地產的正確知識、觀念，靠正確的投資來給自己創造財富。

文．胡偉良

(1) 瞭解房產知識

在買房前，一定要瞭解一些房產的基本知識，對房市要有一個大概的瞭解，做到心中有數，避免自己在購房時被銷售人員哄騙。其次，也要隨時去掌握一些房產的政策與動態，避免因認知錯誤而給自己帶來麻煩。

(2) 注意房屋的結構安全性

不同時期建築完成的建築物都必須符合該時期的建築法規要求，施工嚴謹的建築物其品質安全度至少能符合法規要求，會比規範要求的略優，但仍有侷限性，至於施工不夠嚴謹的，那就更糟了。

(3) 城市的選擇

筆者一直堅持的觀點是，只有一定規模的城市才有真正的房地產投資價值。大城市的房產不僅有居住需求，還有金融、身分的需求，當然也有生活機能、城市紅利等實實在在的需求。長期看來，只有人口持續且保持一定幅度流入的城市，其房地產才有較大增長潛力。這也說明了台北市的房價為什麼始終保持領先。

除此之外，也要多研究城市規劃，找城市重點發展的區域。像是副都市中心、科技園區這類可以帶來就業機會的城市建設計畫。

(4)區域 (地段) 的選擇

選擇對了一個城市，成功機率就可以達到七○％以上。但是還有功課要做，就是城市內部區域 (地段) 的選擇。筆者的建議是，儘量避免破舊的老區，選擇新發展的城區，特別是城郊結合的新區，以十年前房屋選擇為例，避開萬華、大同 (破舊的老區)，選擇信義(新發展的城區)、內湖(城郊結合的新區) 就是正確選擇。

至於現在怎麼選擇？則要注意政府的中長期規劃走向，其目的是再造經濟增長點，帶動全市發展。

(5)面積 (坪數) 選擇

投資型房產，購買面積 (坪數) 不能過大，實力強寧願多買幾間。因為房子是用來住的，接手的人一般是剛性需求。一個城市的房子，每到一個總價帶都會面臨一定瓶頸期，成交量會顯著減少。

至於買多大面積 (坪數)，大致的原則是，房價越高的區域，購買面積越小，20 至 30 坪最適合出手，最好不要超過五十坪。

(6) 建商品牌、信譽的選擇

這裡品牌指的是建商品牌和物業管理品牌。這兩個品牌都會有溢價 (Premium)，也是房子保值增值的利器。相信買過房的朋友都知道，許多換房的原因之一也是因為物業服務差的因素。

有品牌、信譽的建商一般在房屋營建品質、庭園景觀、生活配套等都做得相對較好，一般也會引入口碑較好的物業公司來管理，對社區環境、秩序、品質的維護較有保障。這類房子在轉手的時候，價格比周邊普通社區高 20～30％都很正常，且容易轉手。

(7) 選擇好的房型 (格局)

戶型好壞直接影響到將來的居住舒適度，差的戶型不僅浪費空間面積，居住起來也十分不便。選擇格局方正的，這樣的房子也可以透過裝修設計，把格局方正的優勢最大限度釋放出來。尤其當今房價這麼貴，格局方正的房子，才能把每一寸空間都充分利用。

(8) 慎選鄰居

千金買房，萬金買鄰。不管你花多少錢買的房，決定你生活品質的人是你的鄰居，尤其是住在你樓上的那位，所以買房前宜先留意一下社區住戶的背景。

(9) 善用槓桿

房子是這個社會上唯一一個可以三十年分期付款買的東西，這是制度給購屋者的福利，要珍惜，不珍惜就等於被別人占了便宜，付款的期限愈長，每個月還貸款的壓力也愈小，更何況通貨膨脹率經常是高過房貸利息的，所以不要怕付利息。

(10) 把握購房時機

當房市處於下行階段的時候，此時市場風險低，泡沫少，反而更安全。要抱持買入之後未來房價要上漲的想法去買房。

財富增長的路上，一步落後，後面步步都會落後，差距只會越拉越大。

為了幫助讀者對房地產的趨勢、脈動、運作和生態有進一步和系統化的了解，筆者出版了《胡偉良的房產世界》這本書，推薦大家不妨參閱。

來源：《理財周刊》 952 期

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