【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場傳出 FED 將可能於明年春季暫緩升息，推動 Nasdaq 指數反彈上漲，今日早盤台股受到美股上漲激勵呈現上揚，不過受到市場傳出 FED 暫緩升息因素影響，導致金融類股表現疲弱，加上台積電、鴻海及大立光仍受到 iPhone 砍單效應影響，股價上檔壓力沉重影響，導致今日台股收盤下跌 0.28%。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易消息多空紛亂，市場對於中美貿易戰擔憂再起，加上 OECD 表示中美貿易戰及美國升息為影響全球經濟成長重要之風險，並將今明兩年中國經濟成長率下修至 6.6%、6.3%，使得市場對於中國經濟成長擔憂再度升溫，此外，近期上海人民幣同業拆放利率於近期亦持續出現上升，顯示資金壓力略為升溫，壓抑房地產類股走勢，在眾多利空因素影響下，導致今日 A50 指數呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國能源情報署公布上週美國原油庫存增加 490 萬桶，再度高於預期的增加 190 萬桶，且為連續九週攀升，雖然美國上週原油進口減少，且煉油廠產能利用率持續上升，但美國原油產量維持在每日 1170 萬桶的創紀錄高點，使得庫存依舊居高不下，不過油價在前一日暴跌後獲得買盤回補，且股市回穩也給予支撐，輕原油期貨一度回到 55 美元之上，不過收盤仍舊回吐部分漲幅，無法站回 5 日線。

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