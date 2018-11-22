〈區塊鏈大應用〉家樂福將在西班牙地區推出區塊鏈食物追踪平台

據報導，零售巨頭家樂福將在西班牙地區推出基於 Hyperledger 的區塊鏈食品追蹤平台。

這個食品追踪解決方案最初由美國科技公司 IBM(IBM-US) 開發，旨在追踪沒有抗生素處理的在加利西亞北部地區飼養的名為 Calidad y Origen 的自由放養雞。在西班牙地區，每個貨件都將標記有 QR 碼，提供有關雞的出生日期、營養類型、包裝日期等的詳細資訊。

總部位於法國，且業務擴展至 30 多個國家的家樂福表示，區塊鏈對供應鏈來說是關鍵技術，提供了更高的透明度，並允許客戶追溯整條供應流程。在不久的將來，該公司計劃擴去中心化技術的使用範圍，並將其應用於所有 Calidad y Origen 系列的食品。

早在 2018 年初，家樂福便已經針對法國家禽的區塊鏈追踪平台進行了前測，同時也表達了對於區塊鏈去中心解決方案的承諾。

今年 10 月份，家樂福宣布將加入 IBM 於 2016 年創建的運用區塊鏈技術的食品信託基金。自 8 月份推出並試驗以來，許多大型零售商和公司都已經加入，包含雀巢、聯合利華和沃爾瑪。

對於供應鏈龐大的公司來說，區塊鏈技術的運用有助於提高透明度、降低成本並減少食物運貨的時間。舉例來說，沃爾瑪 (WMT-US) 使用區塊鏈跟踪系統來追蹤綠葉蔬菜農場到商店的過程，美國快速休閒沙拉連鎖店 Sweetgreen 也正計劃以同樣的方式追踪沙拉。

此外，全球四大農業公司 (ABCD) 也運用區塊鏈技術和人工智慧 (AI) 來實現穀物和油籽交易後執行過程的自動化，該部分被認為是供應鏈中高度手動且成本昂貴的一部分。