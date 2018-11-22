搶攻台北旅展 長榮航與立榮聯手承租18個攤位 強推優惠促銷

2018 ITF 台北國際旅展（Taipei International Travel Fair，ITF）將於明 (23) 日至 26 日登場，今年首度移師台北南港展覽館一館舉行，長榮航空 (2618) 與立榮航空聯合參展，今年一共承租 18 個攤位。為配合今年長榮航空波音 787 夢幻客機宣傳主軸，長榮航空與立榮航空特別以擬真機艙為聯合展區主體，提供入場民眾身歷其境的感官享受。模擬機艙入口運用最新科技 LED 透明屏幕，以高雅的暈染燈光投射出長榮航空波音 787 夢幻客機在天空中翱翔的意象。進入模擬機艙後，民眾不僅能搶先體驗長榮航空波音 787 夢幻客機皇璽桂冠艙及經濟艙座椅，還能進入 VR 實境體驗館，感受與真實機艙環境幾近相仿的飛航體驗。



今年長榮航空為了嘉惠前來觀展的民眾，特別與即時通訊軟體 LINE 共同企劃折扣碼優惠活動，民眾只要持行動電子設備至長榮航空展區並開啟藍芽及 GPS 功能，即可藉由 LINE 平台輕鬆獲得優惠折扣碼，憑折扣碼至長榮航空官網購票即可享有港澳線折抵 200 元及其他航線折抵 500 元的優惠。



而今年長榮航空延續線上旅展「想去哪？我送你！」主題優惠，自 10 月 29 日起至 12 月 3 日止，限時推出全球超過 60 個飛航城市的超值票價，優惠最低 56 折起。此次長榮航空線上旅展不但再度祭出「全球不限航點、不限次數機票大獎」，更搭配波音 787 新機話題，加碼送出一人中獎兩人同行的『2019 年波音 787 皇璽桂冠艙不限航點單次來回機票』，11 月 6 日及 20 日已分別抽出一年不限次數環遊世界經濟艙及豪華經濟艙機票大獎，12 月 4 日將抽出大獎『一年不限次數環遊世界商務艙機票』、『2019 年波音 787 皇璽桂冠艙不限航點單次來回機票』的得獎者。



至於國內旅遊方面，立榮航空今年特別於旅展期間祭出立榮假期「五地聯合套票」，全台五地「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」任選，不分平日或假日，兩天一夜，雙人成行每人優惠價只要 2,999 元起，現場購買可再享 200 元折扣。



凡於旅展期間至立榮航空全球資訊網、UNI MOBILE APP 完成購票，還有機會 1 人獨得十張國內線免費來回機票。