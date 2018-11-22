〈ITF旅展〉長榮航加碼推旅展折扣碼 搶線下市場

2018 ITF 台北國際旅展將於明 (23) 日至 26 日於南港展覽館登場，台灣高鐵 (2633-TW) 推出多條「高鐵假期」旅遊產品，並強調現場購買有加贈贈品，而長榮航 (2618-TW) 除了已開跑線上旅展，也在活動現場加碼推優惠折扣碼，藉此吸引更多來客，為第 4 季業績持續增添動能。

長榮航說明，為配合今年波音 787 夢幻客機為宣傳主軸，與立榮航特別以擬真機艙為聯合展區主體，民眾進入模擬機艙後，不僅可體驗長榮航空波音 787 夢幻客機皇璽桂冠艙及經濟艙座椅，還可進入 VR 實境體驗館，感受與真實機艙環境幾近相仿的飛航體驗。

而為與線上旅展做出差異化，長榮航和 LINE 共同企劃折扣碼優惠活動，只要持行動電子設備到展區並開啟藍芽到 GPS 功能，即可藉由 LINE 平台獲得優惠折扣碼，憑折扣碼至長榮航官網購票，即可享有港澳線折抵 200 元，而其他航線折抵 500 元。

台灣高鐵則指出，本次旅展推出的優惠方案包括「買車票送住宿」、「五星級飯店免費升等套房」、「假日不加價」和「旅展限定版一日豐富行」等，多項商品可適用「暖冬遊補助專案」，也就是享有交通部觀光局每房最高 2500 元補助。

台灣高鐵強調，本次旅展是參展以來攤位面積最大的一次，不僅以科技感十足的移動透明屏播放各地特色景點，還設有拍照功能的互動遊戲屏，讓參觀民眾就像走入車站情境中，而現場購買高鐵假期行程，還有加碼贈品來衝刺買氣。