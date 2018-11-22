台積電明年Q1不妙 亞系外資估營收季減幅恐逾15%

蘋果 iPhone 銷量不佳，加上非蘋陣營需求也疲軟，亞系外資出具最新報告指出，調降台積電 (2330-TW) 獲利預估與目標價，預期明年第 1 季營收恐季減 16%，目標價下調到 225 元。

亞系外資最新報告指出，在 iPhone 訂單減少、Android 手機陣營需求也趨緩影響下，加上明年第 1 季整體經濟恐疲軟，台積電明年第 1 季業績有下滑風險，估首季營收約季減 16%，目標價由 240 元調降至 225 元。

另一家亞系外資也在最新報告中將目標 260 元下修至 248 元，不過仍看好台積電先進製程優勢，重申買進評等。

亞系外資表示，受智慧型手機訂單調整影響，加上宏觀風險，台積電工業用、車用及加密貨幣等相關客戶，訂單恐同步下調，造成明年台積電首季營收波動幅度加大，估首季營收恐季減 16%。

亞系外資也指出，iPhone 訂單下砍，恐造成周邊設備晶片需求下滑，加上台積電來自蘋果的營收占比逾 30% ，iPhone 銷量下滑，對台積電利潤與營收勢必會有影響。

亞系外資預期，台積電明年第 1 季營收表現，將不如原先預期的下滑 10% ，下修台積電明年營收成長率僅年增 6%，也下調明年每股純益預估，估僅達 14.59 元。