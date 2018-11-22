〈儒鴻建新總部〉明年看起來不差 未來3年擴產腳步不會停

儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海，今 (21) 日出席新總部動土典禮時指出，美中貿易戰對紡織下游成衣廠，帶來的轉單效益沒那麼明顯，但擴產計畫不會停，財務副總羅仁傑則認為，明年看起來不差，但還是需關注今年聖誕節旺季，下游庫存去化的情形。

洪鎮海表示，今年擴產計畫陸續完成，接下來 3 年還有新的計畫，但資本支出還得通過董事會同意，詳細情況不方便多說。

不過據了解，儒鴻新擴產計畫，主要針對製布及染整產能，強化一條龍製造能力，至於成衣產能，內部還在評估。

至於美中貿易戰的影響，洪鎮海認為，下游成衣部分從大陸轉單來台灣的有限，但上游部分可以任意出口各國，因此確實有轉單效益。

羅仁傑則補充，今年新產能投入後，預計明年上半年稼動率可望全滿，日前法說會上曾指出，明年將較今年成長，目前看來明年還是不差，不過須觀察 12 月的聖誕節消費旺季，與下游客戶庫存消化狀況。

目前儒鴻美春新廠月產能 110 萬件，明年年中有機會達 150 萬件；展鵬新廠目前月產能 50 多萬件，最高可來到 75 萬件，目標 2 廠年底稼動率達 90%。

此外，越南布廠三期目前試車，預期明年上半年滿載，月產能 30 萬公斤，數位印花廠預計明年第二季投產，初期月產能 15 萬碼，未來將增至 60 萬碼，均將推升營運表現。

儒鴻今年受惠經濟規模擴大、產品結構改善下，營收獲利走揚，前三季營收 200.25 億元，年增 16.5%，稅後純益來到 31.37 億元，年增 58.2%，每股純益 11.43 元，賺贏去年全年，累計儒鴻前 10 月營收來到 227.2 億元，年增 16.8%。