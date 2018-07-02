攜手抵抗亞馬遜巨獸 家樂福、特易購組策略聯盟

法國大型量販業家樂福 (Carrefour) 和英國同業特易購 (Tesco) 週一 (2 日) 宣布，兩家企業計畫全球長期採購聯盟，以期削減成本。

近日因應巨獸亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 入侵，零售產業無不繃緊神經、聯手以抗外敵，這是歐洲零售產業最新一宗合作交易。

根據家樂福的聲明，雙方聯盟將包含與全球供應商的策略關係、聯合採購自有品牌產品與非轉售商品。

歐洲最大零售商家樂福今年 1 月宣布削減成本與裁員的計畫，並提高電子商務投資額，且欲在中國尋覓合作夥伴，以期提高獲利和營收，打敗同業並發展網購產品。

特易購公司聲明則指出，透過聯盟，可以讓他們有降價的能力並改善販售商品的「品質和選擇」。

特易購執行長 Dave Lewis 表示，「透過合作，最大化利用我們集體產品專業和採購能力，我們可以為顧客提供更好的服務，進一步改善選擇、品質和價值。」

零售產業除了合作對抗亞馬遜以外，也師法亞馬遜。外媒上週五 (29 日) 報導，特易購提供員工一款店內使用的手機 app，讓他們在店內為顧客掃描結帳，讓顧客省去在收銀處排隊結帳的時間，希望仿照亞馬遜「無人商店」的購物免結帳體驗。

亞馬遜 GO 無人商店，先用手機掃 QR 碼才能打開入口玻璃門。

特易購表示，目前此作法僅在測試的非常初期階段，現今只在曼徹斯特一家分店進行，但今年夏季計畫擴大測試。

在同樣規模的商店內結帳平均時間為 90 秒，而特易購表示，利用新的無現金結帳方式，他們已將顧客結帳時間縮短為 45 秒。

無人結帳的商店恐怕成為扒手目標，若因此侵吞掉無人結帳所帶來的利潤，這項技術恐怕難以落實。

特易購執行長 Dave Lewis 表示，「如果這個利潤只有 2% 到 3%，那不用虧多少錢就會讓這作法無利可圖。」然而，零售專家也不認為業者可以從這種技術省下多少錢。

獨立零售分析師 Steve Dresser 表示，「近來自助結帳的竊盜事件，這已經不是新聞，零售業 10 年來都陸續出現過這類事情，雖然顧客至上，業主會希望提供最好的服務來吸引大量顧客，幫他們省去結帳時間是一個好做法，但無人結帳商店其中隱藏的竊盜成本，恐怕讓省下來的人力成本也耗盡了。」

有鑑於特易購的規模，如果該公司真的採用無人結帳技術，將會大大推進產業作法。