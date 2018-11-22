對股市最悲觀的大行：明年下半年將是一道坎

去年 11 月，在一眾投行紛紛發表看多 2018 年股市前景的時候，法國興業銀行股票策略師 Roland Kaloyan 逆勢看空，稱標普 500 指數年終將為 2500 點。

他的預測準不準呢？截至昨日收盤，標普 500 指數只比他的預測高了 150 點。

Roland Kaloyan 近日公布了他最新的預測。毫無意外地，他和去年一樣看空：

去年這個時候，我們對 2018 年的股市提出了悲觀看法。從那時至今，MSCI 全球股指較 1 月高點跌了 9%，儘管我們發現確實有一些因素可以令明年上半年的股市下跌有所緩和，但從長期來看，熊市依然在。

2020 年中早期美國發生經濟衰退的幽靈會在明年上半年影響股票市場。

換句話說，經歷了今年之後，Roland Kaloyan 認為明年股市還將承受頗具挑戰性的一年。

未來 12 個月，全球股票市場仍存下行風險，糟糕的表現預計將在明年下半年集中爆發，因為屆時投資者會將下一輪美國經濟衰退的預期反映在股價上。

他所說的挑戰，是指平衡持續了很久的經濟周期與風險與業績穩固的公司和被低估板塊提供的機會。

具體來說，Roland Kaloyan 預計 2019 年年終標普 500 指數目標價將為 2400 點左右，歐洲斯托克 50 指數將在 2800 點附近，日經 225 指數約在 21400 點。

需要說明的是，由於他們把美國爆發經濟衰退的時間推後了兩個季度，因此 Roland Kaloyan 把標普 500 指數明年底的目標價從 2000 點提高到了 2400 點。

考慮到美國在 2020 年早期或者中期可能爆發溫和的經濟衰退，我們的估價模型表明，到 2019 年底，標準普爾 500 指數可能跌至 2400 點，並在 2020 年整體持平。我們預計股市將在 2020 年某個時候觸底。

Kaloyan 預計，全球央行「會採取更加嚴格的貨幣政策，從而壓低股票估值，政治僵局和貿易緊張局勢很可能是股市波動的來源。」

Roland Kaloyan 對歐元區經濟相對樂觀，他認為，在經歷了好幾個令人失望的季度之後，貿易緊張的結束和退歐協議的達成有望支撐明年初歐洲股市的估值。不過他還表示，由於企業盈利的增長勢頭已經進入負值區間，所以股市漲幅可能受到限制。

在他看來，明年 9 月歐洲央行可能升息，屆時將引發股市波動，並推高歐元匯率及債務成本。

可以看到，Roland Kaloyan 對英國出人意料地樂觀，他認為特蕾莎 · 梅政府將最終與歐盟達成退歐協議。不過，即使在這種樂觀預期之下，他預計協議的達成觸發的英鎊走高可能衝擊出口商股價。

至於亞洲股市，Roland Kaloyan 預計其將在 2020 年反彈，「由於中國經濟增長放緩、科技板塊進入熊市、美國股市回調，2019 年亞洲股市將迎來新一個具有挑戰性的一年。如果貿易方面傳來利多，將有助於股市走高。」

以下是 Roland Kaloyan 對於股市的預測：