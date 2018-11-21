蘋果創六個半月新低 高盛兩位數大砍目標價 重申中國市場疲軟

在華爾街日報爆出新 iPhone 訂單被砍的消息後，高盛再度下調蘋果目標價，重申中國市場需求可能疲軟的前景。

美東時間 20 日周二盤前，高盛分析師 Rod Hall 發布報告，將蘋果的目標價從 209 美元下調至 182 美元，降幅約 13%，維持中性評級不變，上周二 Hall 已經將其目標價從 222 美元下調至 209 美元。

上述高盛報告發布後，蘋果股價本周二低開 4%，盤初一度跌破 176 美元，創今年 5 月 3 日以來新低，跌幅一度超過 5.5%，最終收跌 4.78%，收報 176.98 美元，同樣收創今年 5 月 3 日以來新低。以收盤價算，今年以來蘋果股價漲幅收窄到不足 2.8%，一個月來累跌近 20%。

此前一日，本周一蘋果股價已較 10 月 3 日的高點跌超 20%，跌入技術性熊市。截至周二早盤，包括蘋果在內的五大科技股 FAANG 市值已較各自記錄高點合計蒸發 1 兆美元。

本周一華爾街日報消息稱，蘋果在最近幾周削減了 9 月發布的所有三款 iPhone 手機的生產訂單，由於高估了 iPhone XR 銷量，提前準備零部件導致部分庫存積壓。iPhone XR 的需求預測尤其有問題，預期下調幅度接近三分之一。

本周二高盛報告提到了華爾街日報有關蘋果需求惡化超出其自身預期的報導，稱已經在 10 月 15 日的蘋果評估中提到了這一風險，因為中國的智慧型手機需求迅速惡化。現在看來，除了中國等新興市場的蘋果產品需求疲軟，iPhone XR 在價位和特色之間的平衡可能還沒有被美國以外地區用戶很好地了解。

報告稱，目前高盛對蘋果公曆今年第第四季的營業收入預期仍為 890 億美元，仍處於蘋果自身業績指引範圍 890-930 億美元的低端，但如果當前的需求趨勢持續，公曆明年第一季指引面臨很大風險。

報告指出，中國市場需求的意外疲軟對蘋果是不幸的。今年夏末中國需求疲軟和美元走強是蘋果意料之外的負面因素，是難以預料的。高盛發現，在已飽和的市場，手機替換率往往對外匯和宏觀趨勢格外敏感，在中國等地區同樣如此。

此外報告認為，美國為核心的觀點可能沒有代表性，不論是蘋果還是智慧型手機市場都不是由美國的需求為主導。2017 財年，美國的出貨量只占智慧型手機總出貨量的 11%，只占 iPhone 總出貨量的 32%。

上周二，除了下調目標價高盛還將 2019 財年蘋果的 iPhone 總銷量預期下調 6%，將營收預期下調 3.5% 至 2699.4 億美元，將每股收益（EPS）預期下調 3.3% 至 13 美元，後兩者分別較 FactSet 共識預期低 3.8% 和 8.6%。



高盛報告指出，蘋果主要供應商 Lumentum 下調出貨量預期，令高盛擔心新 iphone 型號的終端需求正在惡化，而且懷疑中國的消費增長也會和俄羅斯、巴西、印度等新興市場一樣疲軟。