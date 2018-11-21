iPhone需求不佳 富士康計劃大幅削減29億美元成本

蘋果公司在需求端的疲弱，讓蘋果產業鏈的公司也深受影響。蘋果最大的 iPhone 組裝廠富士康就計劃大幅削減成本。

彭博社稱，根據富士康內部備忘錄，作為蘋果公司 iPhone 手機的最大裝配商，富士康科技集團計劃在 2019 年削減 200 億元人民幣（約合 29 億美元）成本，因為它面臨「非常困難和競爭的一年」。

該備忘錄稱，公司明年在 iPhone 業務方面需要減少 60 億元人民幣的開支，並計劃減少約 10％的非技術人員成本，該公司過去 12 個月的支出約為 67 億美元。

此外，報導還稱，富士康還計劃削減在 A 股上市的富士康工業網路公司（工業富聯）30 億元人民幣的開支。

對於成本削減，富士康並沒有立即發表評論。

富士康削減成本的計劃，與近日蘋果公司的產品需求量減少，從而大幅削減生產訂單有關。

據華爾街日報，在過去的三周里，蘋果公司在至關重要的假期銷售季開啟前削減了生產訂單。這使得三家蘋果公司最大的供應商—— Lumentum, Qorvo 和 Japan Display 出現產能閒置和庫存積壓。

上述媒體援引知情人士稱，蘋果削減了 9 月份發布的所有三款 iPhone 機型的生產訂單。其中，對於 iPhone XR 削減的幅度最大——消息稱蘋果要求將之前 7000 萬部的訂單之多削減三分之一。

去年，蘋果對 iPhone X 最初的生產預測過於樂觀，令許多供應商受損。該公司隨後在 2018 年第一季將 iPhone X 的產量削減了約 2000 萬部。

該知情人士同時透露，市場對於公司新款 iPhone 的需求低於預期，加上公司決定提供更多型號的 iPhone，已經在供應鏈上製造了混亂，使得外界更難預測公司所需的零件數量和手機銷售數量。

美股盤前，蘋果目前下跌 0.38%。昨日美股收盤，蘋果下跌 4.78% 至 176.98 美元，跌至近 7 個月以來最低點，較 233.47 美元的歷史高點下跌 24.2%。

另一方面，作為蘋果最大的組裝廠，富士康母公司鴻海精密股價近日也大幅下跌。11 月 21 日台股收盤，鴻海精密延續跌勢，下跌 0.56% 至每股 70.6 台幣。其市值也繼續低於一兆元台幣，股價創 2013 年 11 月以來新低。

今年以來，鴻海精密的股價累計已下跌 40%。另外，上個月，鴻海減資銷除兩成股份，以調整資本結構、提升股東權益報酬率，這是其 1991 年上市以來的首次減資。