全球市場止跌反彈！納指期貨漲1% 比特幣日內漲逾5%

美股期貨反彈，納指期貨現漲 1%，標普 500 指數期貨漲 0.7%，道指期貨漲 0.6%。

周二標普 500 指數收跌 1.82%，報 2641.89 點，創 10 月 29 日以來收盤新低。道指收跌 551.80 點，跌幅 2.21%，回吐年內全部漲幅；納指收跌 1.70%。恐慌指數 VIX 上漲近 12% 至 22.48，不過漲幅遠不及 10 月 10 日的 43.95%。

在有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 看來，美股遭拋售過程中並未伴隨投資者恐慌，與此同時作為避險資產的公債也沒有出現價格上行，這一切都表明，更壞的情況遠未到來。

他在接受路透採訪時表示，在市場劇烈拋售過程中，波動性並未隨之上升，這種「平靜」的拋售意味著，美股還是太貴，未來仍有很大下跌空間。

Bitstamp 報價顯示，比特幣價格自此前低位反彈，日內漲超 5%，現報 4596.29 美元。

周二時，比特幣一度跌破 4300 美元關口，日內跌逾 10%，創 2017 年 10 月以來最低水平。市場分析稱，比特幣「硬分叉」及監管上的擔憂拖累數位貨幣集體下挫。

歐股開盤也出現普漲，德國 DAX 30 指數上漲 1%，英國富時 100 指數上漲 0.71%，法國 CAC 40 指數上漲 0.66%；歐洲斯托克 50 指數上漲 0.89%，斯托克 600 指數也上漲 0.68%。