京東三季報機構眾生相：富達小摩向左 老虎貝萊德向右

京東在年初創下歷史高點後，股價持續震盪下行，至今已「腰斬」。

大跌後的京東意外的收穫了一些機構的青睞，也遭到了不少機構的拋售。關於這隻年內大跌的個股，機構意見分歧得厲害。

與之相對應，京東在第第三季財報還轉換了統計口徑。2018 年第第二季在非美國通用會計準則下實現凈利潤 4.78 億人民幣。2018 年第第三季斬獲 30 億人民幣凈利潤，則是在美國通用會計準則下的統計。如果採用非美國通用會計準則下的統計方式則又要「腰斬」。

這樣的局面，確實可以讓機構投資者們發愁一陣子了。

又現批量機構拋售

華爾街見聞留意到，在第三季，有一批機構在不斷拋售京東股票。數據顯示，第二季末，有 585 家機構持股京東，而到了第三季末只有 155 家，持股總數從 6.177 億股銳減至 4081.563 萬股，新進機構僅 14 家。

第三季，奧本海默基金公司、摩根大通公司和富達投資減持京東的幅度分別高達 36.4%、30.4% 和 24.93%，減持後，分別持有京東 1572 萬股、1364 萬股和 2453 萬股。

其中，第三季減持京東幅度最大的機構奧本海默基金公司大有來頭。

公開資料顯示，奧本海默基金公司是美國的一家全球性資產管理公司，曾在 2014 年第四季大舉買入貴州茅台，一舉進入了前 10 大股東名單。此後三年多時間，奧本海默一直駐紮在貴州茅台的前 10 大股東中。粗略計算，奧本海默在貴州茅台身上獲利超過 30 億元。

此外，今年 6 月，高瓴資本減持京東套現 6 億美元。而騰訊系旗下投資公司黃河投資、高盛等股東也紛紛減持。

還有一批機構增持

事實上，京東第三季在遭一批機構拋售的同時，亦有一批機構趁機入手。

比如，老虎全球管理、貝萊德、道奇 • 考克斯、先鋒集團、英孚股份、海納國際集團和道富集團公司在第三季均對京東進行了增持，增持股數介乎 42.2 萬股到 962 萬股之間，變動比例介乎 1.87% 到 82.11% 不等。

尤其是老虎基金，在美國對沖基金界享有很高的聲譽，出身老虎基金而獨立門戶的「小老虎系」對沖基金也數量眾多，這批基金力量會否成為未來京東翻身的助手還有待觀察。

推出「豬臉識別」

面臨股價腰斬，機構拋售，京東開始力挽狂瀾。當中最吸引人眼球的莫過於推出「豬臉識別」。

在 11 月 20 日召開的 JDD-2018 京東數字科技全球探索者大會上，京東數字科技副總裁、技術研發部總經理曹鵬正式發布京東農牧智能養殖解決方案。而且京東農牧目前已經和我國中國農業大學聯合打造了豐寧智能豬場示範點，通過智能機器人來管理養豬，實現數字化智能化的養豬進程。

其推出的高科技，擁有豬臉識別、飼餵機器人、養殖巡檢機器人 、3D 農業級攝影機等等，他的目標就是為了降低人工成本，節省飼料，提高出欄速度等等。

此後 11 月 19 日，京東還正式將旗下全球購品牌全面升級為「海囤全球」。

定位於「京東旗下全球直購平台」的海囤全球將專注原產地直購模式，加強自營直采、突出原產直購、京東配送優勢。與品牌升級相伴隨，近一年來，業務也在採購銷售、品質管控、物流配送、售後服務四個方面持續升級。

「病來如山倒，病去如抽絲」，大跌後的京東走向如何，還是中概股的一大看點。