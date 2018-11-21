國壽過半業務員年薪逾120萬元 明年擬徵才5000人

金管會規定明年 (2019 年) 起所有上市櫃公司要揭露員工平均薪資，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽身為壽險龍頭沒在怕，該公司過半業務員年薪都超過 120 萬元，總經理劉上旗今 (21) 日表示，「在國泰人壽沒有低薪問題！」對於增員，國壽明年擬徵才 5000 人。

國泰人壽今天舉辦第三屆「國泰達人爭霸賽」，國泰人壽近年積極鼓勵所有壽險顧問做自己喜歡的事，工作很重要，熱愛的事也不能放掉。劉上旗說，過去二屆國壽達人平均年薪 114~157 萬元，第一屆年薪最高的達人達 228 萬元，年僅 30 歲出頭；第二屆年薪更是逾 500 萬元，年齡為 46 歲，都不是主管。

談到國壽業務員的薪資，根據國壽統計，在目前全體 2.6 萬外勤業務員中，有 50% 是菜鳥業務員，平均年薪在 40 萬到 90 萬之間；工作 2 年以上的中階級業務員佔 35%，平均年薪直接跳升到 120-180 萬元；資深的高階業務員佔 15%，平均年薪超過 200 萬元。也就是說，中階加上高階業務員，等於國壽有過半的業務員年薪都超過 120 萬元。

根據壽險公會最新統計，今年前 10 月總體業務員人數達 21.76 萬人，和去年相比減少近 800 人，其中包括國泰、富邦、南山人壽等 7 大壽險，人數都減少，只有國壽增加 5011 人。國壽副總劉大坤今天就強調，明年還打算再徵才超過 5000 人，希望公司業務員總人數上看 2.7 萬人。