太景-KY血癌新藥報佳音 已達安全性指標

太景 - KY(4157-TW) 今 (21) 日公告，研發中新藥「布利沙福（Burixafor）」於中國進行之血癌化療增敏一期臨床試驗，已達安全性的主要指標。

太景只出，本次試驗共招收 15 名急性骨髓性白血病（AML）病患，確定最大耐受劑量後，研究中與試驗藥物相關的不良反應與化療藥物（Cytarabine 及 Fludarabine）曾報導的不良反應相似，不過並未出現與藥物相關的嚴重不良事件，各劑量組的安全性與耐受性皆有達到一期臨床試驗安全性指標。

太景董事長許明珠表示，布利沙福是趨化因子受體（CXCR4）的有效拮抗劑，可阻斷 CXCR4 和其唯一受體 SDF-1 的交互作用，使骨髓基質細胞喪失保護能力，讓骨髓內的幹細胞及腫瘤細胞迅速傳輸至周邊血液，提升化療效果並延後復發時間。許明珠強調，這對 AML 患者來說是一大福音。



臨床前研究也證實，AML 小鼠模型聯合使用 CXCR4 抑制劑布利沙福和化療藥物（Cytarabine）可以使白血病小鼠的生存期顯著延長，同時也可使周邊血的白血病細胞的增殖顯著延遲。

目前太景已獲 CFDA 核准進行布利沙福的第一、二期化療增敏臨床研究，同時尋找合作伙伴進行後續第二期臨床開發。二期臨床試驗主要以評估布利沙福合併化療對此類病人能達到的緩解率、無疾病存活期及整體存活期為目標。