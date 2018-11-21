達邦蛋白新技術取代抗生素 明年Q2投產新益生菌產線

達邦蛋白 (6578-TW) 今 (21) 日舉辦業績發表會，公司表示，濫用抗生素恐危害人體健康，公司最大的理念就是要以核心技術取代抗生素，製造高消化率蛋白與益菌代謝產物，調節免疫率減少病人對抗生素的使用；另外，達邦未來也將規劃新益生菌產線，預計明年第 2 季投產，盼可挹注新動能。

達邦副總經理許恭豪表示，達邦蛋白有一項高新乳酸菌水解技術，能分解出植物性蛋白與功能性植物胜肽，同時顧及環保，在製程中有約達 85% 的水可以循環再利用，這也是亞洲唯一通過 SGS-ISO22000 與 HACCP 認證技術，可說具指標性意義。

許恭豪說明，達邦蛋白的國際競爭優勢眾多，尤其通過日本中央畜產會的檢驗，將達邦蛋白列入標準飼料成分表，是一項相當大的肯定，許恭豪指出，達邦蛋白的可消化蛋白，可以提高經濟動物的換肉率，進而降低飼養成本，除此之外，達邦蛋白也可以提高蝦類的免疫反應，也在水產養殖界提出貢獻。

達邦蛋白坦承，中國還是一個相當大的穩定成長市場，水產或是豬肉都分別佔了全國產量的 62% 與 48%，隨著中國提出藥物飼料添加劑將於 2020 年退出中國的政策，豬隻飼養的企業勢必得尋找有替代性功能的產品，達邦蛋白嗅到商機，在中國開始提前布局，也與福建的飼料廠做技術的推廣交流。

許恭豪指出，寵物市場也愈來愈趨於成熟，未來將努力布局寵物商機，將功能性益生菌導入到寵物保健品中，開拓另一條商品。