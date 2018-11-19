油價由3位男子所控制？2019年油價看政治動向

石油輸出國組織 OPEC 似乎失去了對石油市場的控制權。3 名男子的行動 (或推文)，美國總統川普、俄羅斯總統普丁、和沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼 bin Salman 將決定 2019 年及短期未來的油價走勢。但當然他們想要的東西卻顯然不同。

雖然 OPEC 努力尋求共同目標，但美國、俄羅斯和沙國主導全球供應。他們共同生產的石油量，近 4000 萬桶 / 日，也比 OPEC 的 15 個成員國多一些，而 3 國也都以創紀錄的速度產油，也都可以在明年再次提高產量，儘管他們可能並非都選擇這樣做。

沙國和俄羅斯在 6 月份推動放鬆產量限制，兩者隨後都將產量提升至創紀錄水平。在美國對伊朗實施制裁後，川普給予的豁免權也再次推動油價幾個月來的低水位。根據國際能源機構 IEA 的數據，OECD 的發達國家自 2017 年初以來一直在下降的石油庫存再次上升，10 月數據最終可能超過 5 年平均水平。

沙國表示將在下個月減少 50 萬桶 / 日的出口量，並警告其他生產國他們需要從 10 月份的產量水平每天減產約 100 萬桶。這引起了普丁的冷淡反應和來自川普的迅速推特譴責。

據了解，bin Salman 需要石油收入來資助他改造沙國的雄心計劃，同時避免在此過程中受到傷害。國際貨幣基金組織 IMF 預測，該國明年將需要每桶 73.3 美元的油價來平衡其財政預算。布蘭特原油交易價格目前約略低 8 美元左右，沙國的出口交易價格更是低於這個北海基準，而延長第 3 年的減產是他實現所需價格的唯一途徑。