供應量遠高於煉油生產 中國10月原油庫存激增

在進口量大增，而煉油廠生產活動增幅減緩之下，中國原油庫存大幅上升。

據標普全球普氏公司 (S&P Global Platts) 計算，中國 10 月原油庫存較前月增加 2909 萬桶，未來還可能繼續上升。這個庫存量比 9 月飆升 416.7%，比去年同期也上升近 9%。

標普全球普氏指出，由於原油供應量升至歷史最高，超過煉油廠生產的水準，高庫存在預期之內。

根據中國海關總署公布數據顯示，受地方獨立煉廠強勁買盤推動，中國 10 月原油淨進口量年增 32.2% 至 298.02 萬桶。而國家統計局公布數據，10 月煉油廠產出年增 4.6%，達到創紀錄的 3868.8 萬桶，但仍遠遠落後於原油供應的急劇增長。

標普全球普氏指出，雖然 10 月庫存數量大增，但今年前 9 個月，中國石油庫存總量增加了 1.97 億桶，低於 2017 年同期的增幅。相較之下，去年前 10 個月，中國石油庫存增加多達 2.66 億桶。

不過，在年底前原油進口持續高成長，以及石油產品需求增長放緩的雙重影響下，11 月中國原油庫存料將顯著走高。

報告援引駐北京分析師看法，由於來自地方獨立煉廠的強勁買盤推動，未來 2 個月原油進口量可能會超過 900 萬噸，即每日 216 萬桶。與此同時，隨著冬季到來，石油產品需求的高峰期也進入尾聲，煉化需求將趨於疲軟。