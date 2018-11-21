台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月21日

受蘋果 (AAPL-US) 新機銷售不佳影響，鴻海 (2317-TW) 市值跌破兆元，股價也創減資後新低，業界普遍認為，鴻海雖積極轉型，但蘋果產品銷售動能轉弱，加上美中貿易戰戰火延燒，轉型陣痛期恐持續拉長，市值跌破兆元只是開始，而這也為鴻海營運帶來三個警訊，包括客戶仍過於單一化，過度依賴硬體製造、及多角化布局效益仍難顯現。

美國總統川普週二 (20 日) 回應媒體有關經濟和金融市場問題時, 再次抨擊聯準會 (Fed) 貨幣政策，喊話希望看到聯準會降息。

經濟部統計處今 (20) 日公布 10 月份外銷訂單數據，總金額高達 489.9 億美元，月增 2.4%，年增 5.1%，連續 4 個月呈現正成長，並創下歷年單月新高。

經濟日報

選舉前夕 政府急護盤 台股 420 億銀彈上膛

外銷訂創高… 藏隱憂

創新論壇 打造數位大人物

工商時報

蘋果大砍單 鴻海市值跌破兆元

5G 實驗網首張執照 亞太電信拿到手

Q3 金融帳連 33 季淨流出 金額創５年單季新低

聯合報

世界人才報告 我退步 4 名

上市櫃財報 應揭露員工平均薪資

電商補貼沒了… 拚真本事

蘋果日報

涉短報 14 億薪酬 日產救世主被捕

愛將政變逼宮 狠批集權腐敗

會計師解讀 負債可以變投資 台積股東權益有 1.57 兆

中國時報

史上最差 人才排名退步 我輸馬來西亞

陸菲建立全面戰略合作關係

自由時報

美國科技股跌個沒完！道瓊早盤又重挫逾 500 點

比特幣又跌 20% 今一度跌破 4300 美元

大同再傳違規中資 金管會展開調查