宏碁攻自駕車市場 旗下宏碁智通攜手ARTC與18家供應商組大聯盟

宏碁 (2353) 攻自駕車市場，旗下宏碁智通宣佈與財團法人車輛研究測試中心 (ARTC) 以及 18 家自駕車上中下游供應商，攜手組成「自駕車產業聯盟」。宏碁智通指出，此聯盟將推動自駕車產業發展，打造 SAE Level 4 的自駕 15 人座無人小巴，該公司也將投入自駕小巴公共運輸接駁的營運管理，共同建構自駕車產業及服務生態鏈。



宏碁智通結合物聯網、雲端與 AI 技術，從發展智慧電子票證系統起家，自行研發多卡整合技術與產品應用於大眾運輸，並延伸到景區景點驗票，甚至智慧停車，在智慧交通運輸領域累積研發及營運經驗。該公司目前為全台最大票證系統供應商，擁有 70% 以上的市佔。



宏碁智通董事長萬以寧表示，該公司目前已是產業的電子票證解決方案及服務領導商。在通訊技術、人工智慧、物聯網等技術愈趨成熟下，自駕車將在未來智慧交通領域佔有重要一環，宏碁智通期待透過自駕車產業聯盟的成立，共同提升台灣的自駕車產業發展能量。



宏碁智通指出，該公司加入自駕車大聯盟，將投入其在票證、支付、物聯網方面的技術及經驗，尤其在營運方面，將電子票證應用以及智慧停車應用結合自駕車營運上，透過核心的物聯網、支付、辨識技術及雲端技術，滿足未來實際上路後，營運的應用場景需求。



宏碁智通總經理游明豐表示，自駕車的發展百家爭鳴，許多重心都在車體研發上，而營運管理也是自駕車成功與否重要一環，例如售票、班次、路線、停車等皆需整體規劃，宏碁智通的營運經驗和技術，將整合聯盟成員的自駕產品，為民眾帶來便利的自駕車服務。



ARTC 董事長陳昭義則指出，該聯盟將根據經濟部《無人載具科技創新實驗條例》申請實驗場域運行，期待宏碁智通搭配自駕車各運行場域的需求，客製化完整的運輸服務模式。