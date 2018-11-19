〈宏碁新品發表會〉施宣輝：AIoT時代 邊緣運算需求看俏

宏碁 (2353-TW) 今 (19) 日舉辦新品發表會，宣布推出新一代邊緣運算裝置 aiSage，總經理施宣輝表示，AIoT 的時代，絕對少不了邊緣運算，若終端裝置能夠具備處理與運算大量資料的能力，將是產業的新局面，他也期許 aiSage 能夠帶來更高效的運算效能，促成雙贏局面。

施宣輝說明 aiSage 有三大利基，首先智慧視覺邊緣運算是能夠將數據資料的運算移至邊緣節點處理，能夠加快資料處理的速度，擁有 6 個 CPU 與 4 顆 GPU 正是為 aiSage 帶來加速效果的最大工程；其次是 aiSage 的商用硬體規格讓裝置能夠在 10 度 C 至 50 度 C 的環境下使用，最後，高效的管理能力能為企業省去跨平台的困擾，讓系統直接整合成一體。

施宣輝舉智慧新零售為例，他說明，現在許多無人商店興起，aiSage 能夠在顧客走進來時直接分析來客屬性，包括性別，年齡，最常通過的走道以及取貨的習慣等等，即時調整廣告及投放策略，鎖定顧客的消費習慣，讓行銷服務更具焦。

宏碁也攜手建碁 (AOPEN) 推出符合市場的軟硬體整合方案，建碁總經理蔡文峰說明，AOPEN 過去 10 年來與超過 500 家以上的專業系統整合商合作，這一次結合 aiSage，相信一定能成為零售服務的利器。