萬泰科Q4轉單效應發酵 營運有望維持高檔表現

萬泰科 (6190) 第三季受到銅價下跌影響，單季毛利率較上季下滑 1.08 個百分點，獲利表現較上兩季衰退，也較去年同期約略持平。萬泰科表示，第四季毛利率有望隨銅價回穩而回溫，此外，第四季在中美貿易戰的轉單挹注下，營收表現有望延續旺季水準。萬泰科上半年獲利表現亮眼，而在第三季獲利挹注下，前三季 EPS 已賺贏去年及前年全年表現。第三季歸屬母公司淨利 3,340 萬元，毛利率 14.77%，營益率 5.30%，EPS 0.25 元；前三季歸屬母公司淨利 1.54 億元，毛利率 15.25%，營益率 5.69%，EPS 1.14 元。



展望第四季，萬泰科指出，由於中美貿易戰影響，自 9 月開始已陸續接到 6-7 家轉單，目前仍有許多客戶在洽談當中，訂單能見度已達 12 月中，為此，台灣廠 11 月產能也將提升 25%，第四季營收在轉單效應下將淡季不淡，再加上銅價回穩，獲利也有望優於第三季表現。