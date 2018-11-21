汽車零組件輪流接棒漲 中國車市見兩大成長趨勢

儘管中國車市仍在谷底徘徊，一般預期第 4 季恐旺季不旺，且明年持偏向保守看待，不過，近來汽車零組件股輪動走揚，國泰證期研究部今 (21) 日指出，中國車市正處在消費升級的階段，電動車相關供應鏈，合資品牌和中高階車款供應鏈均有逢低布局的機會，例如和大 (1536-TW)、貿聯 (3665-TW) 和東陽 (1319-TW)。

由於 10 月中國乘用車銷售量年減 12%，使台灣汽車零組件供應鏈多數 10 月營收仍不如預期，進入第 4 季後，因經銷商庫存仍高，短期難見好轉，展望明年，國泰證期指出，由於政府並未推出刺激政策、總體經濟有許多不確定因素，再加上今年上半年比較基期高，對中國車市僅持保守看待。

不過，國泰證期說明，中國車市雖面臨衰退，卻也出現消費升級的態勢，車市衰退多來自於 A、A0 級車款或中低價 15 萬元以下車款，也就是自主品牌衰退幅度仍持續加大，因此對自主品牌比重較高的供應鏈如同致 (3454-TW)、胡連 (6279-TW) 和麗清 (3346-TW) 均持較保守看法，相對較看好合資品牌較多或中高階車款零件的供應商。

另一方面，由於中國發展新能源車的熱度逐漸上升，在近期有越來越多純電動車款推出之下，長期成長趨勢無虞。

盤中接棒輪動上漲的汽車零組件業者有百達 - KY(2236-TW)、宏旭 - KY(2243-TW) 漲逾 4%，為升 (2231-TW) 和車王電 (1533-TW) 漲 3% 上下。