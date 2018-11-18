〈觀察〉汽車零組件群起走強利空不跌 低接買盤看到什麼機會？

汽車零組件有不少業者第 3 季獲利衰退，原因多是因中國車市銷售力道趨緩，仍處在去庫存的壓力中，不過，本周看到多檔汽車零組件股強勁反彈，周漲幅超過 10% 的就有 4 檔，包括東陽 (1319-TW)、宏旭 - KY(2243-TW)、智伸科 (4551-TW) 和車王電 (1533-TW)，法人認為，在人民幣趨貶之際，第 4 季匯兌收益挹注可期，同時還有歐美 AM 銷售旺季報到，再者，過去半年股價已明顯反映中國車市狀況，因此吸引逢低布局的買盤。

可觀察到，東陽過去一周漲幅逼近 20%，宏旭和智伸科分別漲 15%、12%，車王電漲 10%，為升 (2231-TW) 和堤維西 (1522-TW) 也有 9% 以上的漲幅，稍稍揮別過去半年股價幾近腰斬的陰霾。

從市場面來看，10 月中國汽車產銷分別為 233.45 萬輛、238.01 萬輛，較去年同期分別下滑 10.05%、11.7%；其中，乘用車 10 月銷量為 204.7 萬輛，年減 13%，前 10 月銷量 1930.4 萬輛，年減 1%。

中國官方近期表示，汽車產業下滑壓力加大，且未有汽車購置稅減半的計畫，然而，也提到，雖汽車產業銷量成長速度下滑，短期造成供應鏈壓力，卻有助淘汰落後產能。

中國汽車工業協會也認為，其實今年的市場表現，是在消化過去因政策刺激釋放的市場。

可以看到，中國車市逐漸見到質變，增購或換購的比重持續增加，且有越來越多的車主逐漸轉向新能源車，成為車市中較強勁的成長來源。

而國內的汽車零組件供應鏈，雖同樣面臨車市成長低迷的逆風，有法人指出，東陽與一汽富維合資企業的新廠─青島廠和天津廠高自動化比率「令人驚艷」，有望較原先預期更快轉盈，不排除最快 12 月底或明年初就會損平，對明年的獲利貢獻轉正，消息正面。

另一方面，適逢歐美 AM 市場出貨旺季，特別是去年不如預期，沒有明顯的拉貨潮，反而降低比較基期，第 4 季銷售動能可期。東陽在股價跌了半年後，顯然在第 4 季明顯見轉機之際，開始受到外資和投信青睞。

智伸科則是持續樂觀看待，汽車的安全、動力和傳動等相關零組件產品滲透率提升的趨勢，並未改變，特別是在電動車普及前，未來各品牌車廠將一般燃油車和油電混合車導入引擎動力系統，有助長期的出貨動能無虞。

整體來看，雖車市上至零組件、下至整車廠，都面臨買氣趨緩的壓力，不過，短期還有 AM 車市旺季拉抬買氣，中長線則有新能源車長期成長潛力可期，使法人逢低布局的意願增強。