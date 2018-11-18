谷歌1.1億美元擴建總部 聖荷西市打臉亞馬遜：我們不必補貼

除了在美東紐約擴大辦公室空間和招募上千個職位外，谷歌 (GOOG-US) 也在美西現有總部規劃更大型的擴建計畫。根據最新的市政府文件，谷歌計劃在其現有總部以南 15 英里的地方建立一個超大型園區，谷歌將不靠補貼支付超過 1.1 億美元，買下聖荷西的大片土地。

該計劃提到的這塊佔地約 21 英畝的土地，部分由聖荷西重建局擁有，另一些由聖荷西市擁有。

聖荷西市市長 Sam Liccardo 在聲明中表示，「谷歌將支付全部費用，包括土地、稅收、規費和其他社區福利，如經濟適用房等；與其他城市提供數十億美元的稅收優惠以吸引大型企業進駐形成鮮明對比。」「我們沒有提供谷歌補貼，他們也沒有提出要求。」

該市的聲明就像是對亞馬遜 (AMZN-US) 當面打臉。亞馬遜花了一年多的時間，要求全美城市提供各項優惠條件來爭取該公司第二總部進駐，然後在本月稍早時宣布它將把第二總部分別設在維吉尼亞州阿靈頓和紐約皇后區。亞馬遜可以靠這兩個新企業總部以及位於田納西州納許維爾的營運中心所在的地方政府，總計獲得 22 億美元的稅收優惠。

聖荷西市議會將於 12 月 4 日投票決定是否將土地出售給谷歌。

谷歌之前表示，其綜合用途園區將容納 15000 至 20000 名員工，包括辦公室、零售空間和數千個住宅單位。

不過該計劃也引起了一些爭議。

該交易的支持者希望它能夠振興聖荷西，這是美國唯一一個夜間人口比白天高的城市，反映出它是個通勤城市的地位，儘管人口超過 100 萬。批評者擔心這會加劇該地區的貴族化和不平等。

本月稍早，兩個非營利組織控訴聖荷西市，聲稱官員簽署的有關土地交易的保密協議是非法的。