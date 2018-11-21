全球半數以上大企業財務長：道指恐怕再跌2000點

道瓊指數的大幅修正，似乎還沒有跌完，至少大多數美股企業的財務長心中是這麼認為的。

CNBC 財務長委員會中，超過半數成員認為道瓊將會下跌到 23000 點以下，意味著比目前水準還要再大跌 2000 點，之後道瓊才可能再回升至 27000 點。

道指今年迄今走勢

CNBC 財務長委員會代表一些全球各產業大型上市或私營企業，管理市值合併近 5 兆美元。該調查進行時間為今年 11 月 13 日至 19 日。

這些受訪財務長 (CFO) 中，有超過 51% 受放者悲觀看待股市，這是今年 CNBC 的季度財務長調查中，屬於高標的結果，今年第一季股市波動率首次飆升時，約有 42%CFO 估計道指將下降至 23000，但有 31%CFO 認為道指高於 27000 的可能性比較大，到了今年第三季樂觀情緒提升，半數 CFO 認為道指可升至 27000。

然而，現在僅有 13% 左右的 CFO 相信市場可以在另一波大跌來臨前，再創新高紀錄。

綠色 (預期道指首次升至 27000 點者)、紅色 (道指跌至 23000 點以下)、藍色 (不確定)

這 CFO 前景預測與市場整體波動趨勢相符，今年第一季和第四季的股市呈現上沖下洗，過去引導牛市的科技尖牙股 (FAANG) 週一均較最近高點下跌 20% 以上，通通打入熊市。

貿易是頭號隱憂

市場擔心經濟趨緩，高盛週一報告指出，美國經濟成長明年底將減速一半，因為減稅政策效應消退，加上升息衝擊，此外中美一月即將再臨新一波關稅戰，現行的貿易戰已經讓企業前景備感壓力。

35% 受訪 CFO 第四季時主張貿易是他們目前最大擔憂。

消費者需求是第二大風險

24% 受訪 CFO 認為消費者需求風險最大，這項擔憂在第三季時列為第一，但第四季輸給了貿易隱憂。

央行政策隱憂

最擔心央行政策的 CFO 人數比例小幅上升，自 10% 上升至 13.5%，但有接近 60%CFO 預期 Fed 今年 12 月會升息。

雖然市場波動明顯讓 CFO 感到壓力，且政治重大消息持續增加不確定性，但 CFO 多數仍正面看待全球第四季宏觀狀況，幾乎全球每個地區均評為「穩定」，美國是特別唯一被標示為「改善中」的地區，美國已經連續 8 季被 CFO 評為「改善中」。