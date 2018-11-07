佳世達攜手眾福科技 拓展航海顯示器市場版圖

佳世達 (2352)、眾福科技(3168) 於今 (7) 日雙方董事會通過合作案，佳世達集團共計投資眾福科技 3.08 億元，取得股權 33.1%，並取得過半董事席次，此項合作案預計在今年 11 月完成，雙方結盟後，將攜手進軍航海顯示器整機市場，拓展高附加價值的新商機。佳世達董事長陳其宏表示，眾福具有高亮度、高對比度的顯示模組設計與生產經驗，又已掌握航海顯示器模組約六成市場，雙方在產品設計能力與通路領域均具有互補性，提高產品競爭力和獲利能力。



眾福科技董事長俞思平認為，公司擁有設置獨特的航海實驗室，在航海顯示模組提供完整的製程技術與服務，亦能應用在其他高亮度需求的戶外顯示器市場，此次和佳世達結盟，希望其軟硬體研發、供應鏈管控與生產自動化等能力，積極拓展航海顯示器的整機市場商機。



全球航海顯示器市場規模約 12 億美元，戶外日照與航海嚴酷的鹽霜環境，構築起航海市場的競爭門檻，眾福科目前已供貨全球航海顯示模組約 50-60% 市場需求，包含高亮度、高對比、高硬度、抗刮表面處理、防水、防塵、抗震、抗反射及抗腐蝕、廣溫、廣視角螢幕等各種需求，可滿足客戶一站式的專業服務。



隨著數位轉型及萬物聯網的大趨勢，未來航海顯示器品牌更將積極提升為「船舶機電整合解決方案供應商」，雙方合作後，將配合客戶需求，小到小型汽艇和垂釣船，大到豪華遊艇和超級遊艇，以及搜救 / 巡邏船、作業船、商業漁船等各類型船舶，除開拓顯示器整機商機外，也將積極開發船用電力、控制、通訊航儀等電子通訊設備。



眾福科去年合併營收 28 億元，歸屬母公司業主之淨利為 7,198 萬元，每股稅後盈餘 1.55 元。

