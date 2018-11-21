臉書再出大包！黑色星期五將至 廣告主哀號平台系統出錯

臉書 (FB-US) 近來風波不斷，除了隱私權問題、虛假帳號、假新聞猖獗，週二 (20 日) 再傳出臉書廣告平台在黑色星期五將至的重要時刻，出現系統性錯誤問題，無法準確將媒體買家的廣告訊息傳播出去，影響多位廣告主錯過關鍵宣傳時刻。

根據 CNBC 報導，臉書廣告平台週二出現系統性問題，影響購買廣告的媒體買家，他們無法使用廣告工具查看廣告效果、即時修改廣告系列或啟動新廣告系列的數據，這些問題都在任何臉書廣告平台上執行的廣告工具顯現，包括 Facebook、Instagram 和 Messenger。

臉書發言人在一份聲明中提到：「我們已發現有些人目前無法訪問廣告管理器，我們正在努力盡快解決這個問題。」

該聲明中還寫到：「目前正在運行的廣告活動不受到影響，但嘗試建立新廣告系列或調整現有廣告系列的品牌用戶可能會遇到困難。」

一位媒體買家表示，他們以前從未在臉書廣告平台上看到這麼糟糕的錯誤。如果無法放置廣告，可能會影響銷售，因為廣告對象不會了解這些宣傳。

還有媒體買家表示：「時機點來的相當不幸，可能已讓所有臉書買家恐慌性地準備、發布和管理本週應該發布的廣告。一些小企業也可能會錯過製作新廣告的視窗。」

根據 Adobe Insights 資料顯示，傳統上「黑色星期五」和「網路星期一」是美國最大的購物日。最近一次「網路星期一」創下美國史上最大線上購物日，銷售額達 65.9 億美元。