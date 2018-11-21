〈財報〉Kohl's財報超預期 但受大環境產業影響 股價大跌

美零售百貨商 Kohl's (KSS-US) 週二 (20 日) 公布的季度盈利和收入超過分析師預期，雖然 Kohl's 也提高了今年的盈利預測，但並無法緩解華爾街對於美零售業飽受電商侵蝕的憂慮，週二 (20 日) Kohl's 股價暴跌 8.93% 以 64.45 美元作收。

Kohl's 最新一季財報顯示：

淨收入攀升至 1.61 億美元，去年同期為 1.17 億美元。

每股純益 EPS 達 0.98 美元，高於去年同期的 0.70 美元，高於分析師預期的 0.96 美元。

淨銷售額增長 1.3% 至 43.69 億美元，略高於華爾街預期的 43.65 億美元。

總營收為 46.3 億美元。

開業至少 12 個月的店面銷售額在本季度增長了 2.5%，高於預期的 1.74%。

毛利率從一年前的 36.8% 略微上升至 37%。

Kohl's 一直在努力削減過剩庫存，以減少對銷售商品的促銷依賴、提高利潤為目標，Kohl's 財務長 Bruce Besanko 表示，因該公司對網路商店的投資已增加，未來運輸費用將增加，同時，第 4 季 (本季) 優惠折扣會增加，應吃掉一些毛利。

展望全年，Kohl's 調整後每股 EPS 在 5.35 美元至 5.55 美元之間，而之前的範圍為 5.15 美元至 5.55 美元。分析師預期 EPS 在 5.12 美元至 6 美元之間。

執行長 Michelle Gass 在一份聲明中表示，在整個服裝業務方面經驗豐富，專注於加快產品上市速度和庫存管理，推動了與客戶的相關性，從而實現了銷售增長、利潤率擴張、和整理了庫存水平。

分析師現在正在密切關注 Kohl's 在這個假日季節的表現，而它上季度同店銷售額增長近 7%。

Kohl's 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，Kohl's 的最新銷售計劃，包括與亞馬遜 (AMZN-US) 合作、設立小型商店、並將一些較大的地點劃分，為生鮮零售商 Aldi 和健身房等租戶騰出空間。

與同行一樣，這家零售商正受益第四季美國強大的消費季來臨，在假日期間，Kohl's 為購物者提供了比以往任何時候都更多的優惠，可以在黑色星期五和網路星期一等關鍵交易日訪問其商店和網站。Kohl's 也是預計將搶走 Toys R Us 玩具反斗城清算所留下的玩具市場份額的零售商之一。

然而，多數人仍不看好零售業，如 Oppenheimer 分析師即認為，整體市場波動較大，認為除非極為優異的成績外，希望減少零售的投資佔比。