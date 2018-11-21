騰訊內房帶領港股擺脫美股陰影U+A0 恒指彈131點

港股受美股影響拖低半天後，下午在騰訊、吉利和內房股帶動下，已脫離陰影止跌回升。收市報25971.47點，升131.13點或0.51%；成交金額只有782.9億港元。

美股連續兩天急挫，拖累環球股市。11月21日早段，港股也跟隨外圍低開343.49點或1.3%，見日內低位；隨後跌幅緩緩收窄，至午後開市更止跌回升，在股王騰訊(00700-HK)、吉利汽車(00175-HK)和內房股帶動下，於尾市15:57左右高見25998.28點，最多升157.94點；暫時仍受限於26000點關口。

恒生國企指數收市報10486.07點，升19.96點或0.19%。

11月恒生指數期貨於15:58報25968點，升174點，未平倉合約逾16.5萬張；12月恒生指數期貨報25993點，升190點，未平倉合約逾2.1萬張。

美國國零售企業Target業績及盈利預測不及預期，投資者擔心經濟增長前景，以及感恩節的銷情；加上蘋果價格續跌；投資者亦擔心經濟增長放緩會減低石油需求，油價下跌，都拖低美股表現。道指隔夜收報24465點，跌551點；標指收報2641點，跌48點；納指收報6908點，跌119點。

騰訊(00700-HK)領漲下，港股午後止跌回升。騰訊收市報289.6港元，升8港元或2.8%。

內地傳出房貸有寬鬆跡象，內房股造好。融創中國(01918-HK)收報26港元，升0.9港元或3.6%。中國恒大(03333-HK)收報21.4港元，升1.1港元或5.4%。碧桂園(02007-HK)收報9.68港元，升0.45港元或4.9%。據內地媒體報導，多個房貸熱門城市已出現部分銀行房貸利率有所回檔，且這一趨勢正在繼續擴大。北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、佛山等房地產熱門城市出現部分銀行下調房貸利率的現象，下調幅度基本在5個百分點。

吉利汽車(00175-HK)亦顯著上揚4.7%或0.68港元，收市報15.28港元。吉利汽車公告，於2018年11月21日，因集團雇員根據購股權計畫行使購股權而發行普通股5萬股，每股發行價4.07港元，較昨日收市價折讓72.12%。

是日中國平安(02318-HK)收市報75.3港元，升0.1港元或0.1%；友邦保險(01299-HK)收市報63.45港元，升0.7港元或1.1%。

不過石油股普遍下滑，受美國總統特朗普有意與沙特阿拉伯維持戰略伙伴關係，以及國際能源署警告油市前景不明朗影響，國際油價曾急挫逾6%，拖低中國海洋石油(00883-HK)，收報12.72港元，跌0.32港元或2.5%；中國石油(00857-HK)收報5.43港元，跌0.11港元或近2%；中國石油化工(00368-HK)收報6.59港元，跌0.09港元或1.3%。

異動股方面，停牌近7年的美亞控股(01116-HK)今天復牌，收市報0.249港元，升0.04港元或19.1%，成交金額3050萬港元。美亞控股20日發表公告，指已經符合所有復牌條件；本月中完成供股，集資2.8億港元，用作償還貸款、支付復牌費用等，約54%股東參與。公司需證明有足夠業務運作或擁有相當價值資產，而廣州美亞已從新獲批營業執照，工廠恢復正常運作。

中國海景(01106-HK)谷底反彈，連急升兩天；收市報0.076港元，升0.013港元或20.6%，成交金額6940萬港元；兩日累計升幅52%。曾傳出遭到斬倉的中國海景，上周股價曾一度急瀉，自11月15日至周一股價累計跌幅達81.5%。公司已發表公告確認集團之財務狀況及業務營運與往常一樣。

跌幅榜首位，為剛於11月19日上市的半新股華滋國際海洋(02258-HK)，上市連升兩日後便無以為繼，21日早上初段再升至1.69港元頂峰，或較招股價1.22港元高38.5%後，便急速掉頭下挫，收市報1.31港元，跌0.31港元或19.1%。

跌幅第二大的微創醫療(00853-HK)，收市報8.46港元，跌1.4港元或14.2%；成交金額2.16億港元。微創醫療公布，海外骨科業務是該集團的重要部門，該公司近期接獲來自部分股東及投資者的有關海外骨科業務發展情況的詢問，該公司特將海外骨科業務情況向股東及投資者更新如下：旗下海外骨科業務的全年業績，可能與管理層預期存在較大負偏差，主要原因是美國和意大利高層營銷條線業務人員變動、失去一位美國主要經銷商、毛利率改善進度低於預期，以及美元匯率波動等。

美股對港股影響愈見短暫，下次美股急挫，可考慮不用急於沽貨跟風!

文: 周燕芬