【大慶證券】盤前分析－國際股市走疲  台股力守9700大關



◆盤勢分析

美股走勢持續疲軟，美國第二大零售百貨集團 Target 財報不如預期，蘋果遭高盛調降目標價而續挫，加上油價再次下跌，拖累能源股走勢，僅半導體類股逆勢走高，使美四大指數昨日僅費半小漲 0.15%，道瓊、S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 2.21%、1.82% 與 1.7%。從技術面看，道瓊與 S&P 500 均跳空下跌，短線若不能盡快填補昨日缺口，恐提升跌破前低 24122 與 2603 的風險，Nasdaq 再創波段新低，短線需盡快站回 5 日均線，爭取轉圜餘地，否則恐將回測今年低點 6630，費半走勢相對較穩，守在前低 1119 之上，惟上頭壓力沉重，在站回月線前，恐維持弱勢整理走勢。整體來看，美國股市明顯轉疲，在川習會進行前，恐持續對亞股造成壓力，需特別留意。

美國科技股重挫，拖累昨日亞股走勢，包括陸股、日股及韓股全數走跌，陸股跌幅更達 2.13%，台股走勢同樣受到影響，下跌 84 點收在 9744 點，成交金額 940 億。集中市場維持橫盤整理格局，守在 9700 點之上，在國際市場波動之際顯得相對抗跌，短線只要 11/13 最低 9616 點不被有效跌破，指數就沒有翻空危險。櫃買市場維持強勢，昨日僅小幅下跌 0.18%，優於集中市場的下跌 0.86%，持續守在短期均線之上，且月均線上揚，有助支撐指數走高，短線若能配合量能提升，有機會率先表態突破前高 120.75 點。

觀察昨日盤面，受國際科技股拖累，先前上漲的蘋概股、PCB、IC 設計等普遍拉回，所幸盤面多頭火種未熄，汽車零組件族群持續輪漲，LED 車燈的麗清連兩日大漲，其餘像同樣 LED 車燈的聯嘉、精密金屬零件加工的智伸科等也有上漲，另外車電相關如倒車雷達的同致漲停鎖住，胎壓偵測的為升也逆勢走揚，電動車相關則以電池類股表現最佳，電池材料的美琪瑪大漲 6.45%，其他相關的如康普、中橡等也收紅。除了汽車之外，網通相關的中磊攻上漲停，其他像智易、正文等逆勢上漲，進入第四季傳統旺季的紡織類股，包括成衣的聚陽、如興以及製鞋的寶成也全數收紅。因此整體來看，雖現階段科技類股壓力較重，但第四季進入傳統旺季，以及明年展望佳的族群持續有所表現，在多頭火種難熄下，投資人仍可擇優去做布局，包括 PCB、紡織、汽車零組件、電動車、5G 相關等，可以中小型股為優先，配合基本面表現，嚴守停損停利靈活操作。

