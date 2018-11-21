

◆盤勢分析

1. 週二 (20 日) 隨著 Target 財報獲利不佳，令零售類股承壓、能源股隨油價大跌，科技股續跌，美股三大指數再遭屠殺全面重挫，僅費城半導體指數小幅上揚，美股四大指數 - 2.21%~+0.15%，蘋果大跌 4.78%，台積電 ADR 下跌 1.14%，近日指數因跌破年線，中長期得進行整理。

2. 台股周二盤中隨亞股下跌影響，終場指數下跌 84.70 點，跌幅 0.86%，收在 9743.99 點，成交金額為 923.39 億元，量縮價跌，暫失月線 9768 點。

3. 台股儘管有拉回下跌，但仍在 9400 點與 9616 點連接上升趨勢線，即約在 9700~9750 點間獲得支撐，相對國際股市強勢，由於目前 9 日 KD 自高檔拉回到 45 與 52 附近，也剛好來到 50 多空分界點作測試，因此多方仍有機會再伺機出現跌深反彈，週三將是期貨到期結算，因此留意多空雙方籌碼變化，由於本波反彈過程中，多方最明顯的支撐出現在 10/31 大漲與 11/13 所留長下影線，這 2 天出現低點分別 9588 點與 9616 點，因此 9600 點附近可謂是多空強弱觀察點，又因本周為選前最後一周，加上美國將有感恩節，買盤將持續呈現觀望，預估大盤極短線將在 9600~9900 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 櫃買指數跌幅 0.18%，收在 119.64 點，櫃買指數週二始終比上市指數強，盤中曾一度上漲，短線因在月線約 116 附近獲得支撐，短線壓力仍為 10/11 長黑 K 線高點 122 點附近，近期表現優於上市，先期法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等已漸走穩，因 KD 技術指標約 68 附近再度向上交叉，9 日 K 值仍小於 80，仍有利多方。

5. 法人籌碼：三大法人合計 - 76.67 億元；外資 - 70.29 億元、投信 + 1.50 億元、自營商 - 7.88 億元。

6. 美股近日重挫，加上九合一大選逼近，台股昨（20）日跌破月線，勞退基金則趕在昨日開標，將釋出 420 億元，連同之前未用完的額度，預估共五、六百億元可隨時進場，穩定士氣。

7. 電子類股:

(1) 安控族群: 倫敦金融時報（FT）報導，美國傳有意禁止輝達等美國廠商出售關鍵晶片給中國大陸安全監控廠海康威視，若海康威視關鍵零組件遭美方封殺，有利於台灣安控大廠 3454 晶睿與 3356 奇偶等公司爭取更多市占，週二出現大漲。

(2) 設備族群: 因 Q4 為業者旺季，加上部分公司營運表現佳，且獲利成長幅度不小，包括 3455 由田、2404 漢唐與 2360 致茂等股持續走強，由於整體族群買盤不集中，仍將以個股表現為主。

(3) 網通族群: 市場看好明年此族群前景，包括 5388 中磊、3596 智易、2419 仲琦與 4977 眾達 - KY 等股出現攻勢，由於長線此族群後勢不看淡，因此可持續追蹤留意。

8. 非電子類股

(1) 車用族群: 由於族群評價已低，近日買盤再回流，包括 4721 美琪瑪、4739 康普、3552 同致、1533 車王電和 2231 為升等股走強，由於此族群近期買盤漸升溫中，未來可留意買盤可否延續。

(2) 生技族群: 1789 神隆剛獲美藥證，挹注營運，加上 6666 羅麗芬 - KY 在 11/19 新掛牌，讓生技族群買盤持續轉強，包括 1789 神隆、6666 羅麗芬 - KY、6472 保瑞與 4190 佐登 - KY 等股走強，因個股買盤強度差異大，因此以個股表現為主。

(3) 紡織族群: 因處在旺季中，買盤再度回流，包括 1477 聚陽、4414 如興與 1451 年興等股走揚，由於強度偏向於成衣類，因此只留意指標股即可。

