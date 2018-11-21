台股盤前－美股、蘋果再遭空襲 小心血洗蘋概股 選舉護盤行情恐告終

台股昨 (20) 日跌破 9800 點大關，由於台積電與鴻海跌勢重，大盤終場收低跌 84 點，以 9743 點作收，跌破月線。不過，美股今晨再遭空襲，尤其蘋果再挫 4%，股價創半年來新低，台股今天也要慎防拖累，選舉前的護盤行情可能告終。

外資昨天賣超動作加大，出脫現貨 70 億元，自營商也賣超 7 億多，只有投信小買 1.5 億，三大法人合計賣超 76.6 億元，外資有趁勢倒貨傾向，但期貨淨多單加碼 333 口至 39327 口，要留意今天台指期結算行情。

美股連續第 2 天重挫，受油價大跌拖累能源類股，且蘋果公司仍無法擺脫 iPhone 新機需求趨緩疑慮而再次重挫 4.8%，創 5 月初以來的新低。那斯達克指數收盤大跌 119.65 點或 1.7%，以 6908.82 點作收，創逾 7 個月來新低。道瓊工業指數一度狂瀉逾 600 點，後來跌幅略收斂，終場重挫 551.8 點或 2.21%，收在 24465.64 點。標準普爾 500 指數則跌 48.84 點或 1.82%，收 2641.89 點。道瓊和標準普爾指數均創 10 月下旬以來低點。只有費城半導體指數逆勢上漲 1.81 點，或 0.15%，收 1174.82 點。

今天觀盤重點，受到蘋果 iPhone 砍單消息不斷的利空衝擊，鴻海昨日股價續向下挫，終場以最低價 71 元作收，下跌 2.4 元或 3.27%，創減資以來最低價，市值跌破兆元大關，是自 2013 年後、5 年來首次失守兆元，且外資連續 12 天賣超鴻海，外資持股水位剩 42.52%，也掉到 5 年新低，今天仍需觀察鴻海表現，因為蘋果股價未止跌，鴻海的股價恐怕會再跌到減資前的低點 68.1 元。

法人指出，「一顆蘋果救台灣」定律已經失效，蘋果概念股將面臨轉型陣痛期。鴻海股價從 2017 年 6 月底的高峰期 122.5 元，就進入長線修正期，今年 10 月 17 日見到減資前低價 68.1 元，創下 2011 年 9 月以來 7 年多新低點。股王大立光受非蘋訂單的護持，股價昨天雖然逆揚，但時序拉長，大立光在 8 月初見到 5330 元高點後，一路回檔修正，到 11 月 13 日的 2875 元低點，修正幅度為 46%。

不只這些龍頭蘋概股跌幅沉重，包括玉晶光、穩懋、GIS-KY、康控 - KY、嘉聯益等波段跌幅都已超過 60%。

台股昨日跌破月線，勞退基金則趕在昨日開標，將釋出 420 億元，連同之前未用完的額度，預估上看 600 億元可隨時進場護盤，但是法人認為，國際股市氣氛不佳，政府基金就算護盤，效益也有限，選前護盤行情可能失效，就算勉強有守，選後也會有補跌壓力。

整體來說，目前台股的架構，近期店頭市場相對強勢，但大盤重要主流股都陷入消息面陰霾，台股昨收長上影線黑 K，並跌破短期均線，加上近期蘋果手機銷量屢傳負面消息，且美國傾向進一步限制高技術產業出口來防範中國，因此在利空因素環伺下，台股恐還有修正壓力。