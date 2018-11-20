油價漲+外資撤 我國經常帳、金融帳罕見雙創近年低點

台灣央行今 (20) 日公布第 3 季國際收支，金融帳淨流出 (金融帳淨資產增加)78.3 億美元，不僅已是連 3 季縮小淨流出幅度，更來到 2013 年第 3 季以來新低，而第 3 季經常帳淨流入金額 140.4 億美元，年減 76.7 億美元，也創 2014 年第 4 季以來低點。

央行統計，第 3 季經常帳順差 140.4 億美元，金融帳淨資產增加 78.3 億美元，國際收支順差 33.6 億美元。

央行說明，經常帳順差年減 76.7 億美元或 35.3%，主要是因商品貿易順差僅 163 億美元，年減 74.4 億美元。

央行進一步指出，出口雖受惠於全球經濟穩健成長，不過，因比較基期偏高，且原油價格上漲、出口衍生需求增加和半導體設備投資購置回升等影響，使進口年增 103.7 億美元，導致順差縮小。

但央行強調，經常帳順差縮減主要是因原油等進口物價大漲，目前出口實際上未受中美貿易戰的衝擊。

而金融帳雖流出幅度縮減，仍續創史上最長淨流出紀錄，長達 33 季，累計金額近新台幣 1.2 兆元，央行說明，主要是因保險公司投資國外債券增加，居民對外證券投資淨增加 115.7 億美元，再加上外資減持台股，使非居民證券投資淨減少 35.7 億美元。

累計前 3 季，我國經常帳順差 500.6 億美元，金融帳淨資產增加 344.7 億美元，央行準備資產增加 102.8 億美元。

央行再次強調，經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。