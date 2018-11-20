一片血色！科技股自由落體 拋售潮蔓延到全球

目前，市場對科技股的恐慌情緒似乎仍未平息，納指期貨目前下跌 1.6%，標普期貨跌 1.1%，道指期貨跌 1%。

在過去一段時間內，美股科技股巨頭 FAANG 跌入熊市，五家公司市值較高位累積蒸發了一兆美元，而科技股的恐慌也蔓延到了歐洲。

11 月 20 日，歐洲 Stoxx600 指數一度下跌 1.6%，跌至 2017 年 2 月以來新低。目前，Stoxx600 指數略有回升，跌幅為 0.82%。

德國 DAX 指數、法國 CAC 40 指數、英國富時 100 指數、義大利 FTSE MIB 指數均跌逾 1%。

科技股板塊蔓延至歐洲之前，也已經影響了亞洲股市。由於對貿易不確定性和科技巨擘蘋果公司的擔憂加劇，亞太股市周二下跌。日本東證指數 Topix 下跌 0.7%，下跌主要原因是該指數的科技板塊下跌，而香港恆生指數和日經 225 指數近日收盤分別下跌 2% 和 1%。

科技股在剛剛過去的 10 月集體失血。10 月，那斯達克綜合指數下跌 9.2％，創下自 2008 年 11 月以來最大單月跌幅。

美股科技公司中，Facebook 今年跌至年內新低，較高位下跌近 40%；奈飛股價較一年內高位回落 36%；亞馬遜目前的股價較 52 周高位累計已回落 26%。

而蘋果同樣沒能倖免。該公司股價較 52 周高位下滑 20.3%。

《華爾街日報》報導稱，該公司削減了 iPhone XR，XS 和 XS Max 的訂單，在過去的三周里，蘋果公司在至關重要的假期銷售季開啟前削減了生產訂單。這使得至少三家公司最大的供應商—— Lumentum， Qorvo 和 Japan Display 出現產能閒置和庫存積壓。

知情人士向《華爾街日報》表示，蘋果削減了 9 月份發布的所有三款 iPhone 機型的生產訂單。其中，對於 iPhone XR 削減的幅度最大——消息稱蘋果要求將之前 7000 萬部的訂單之多削減三分之一。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 認為，目前美股已進入「滾動熊市」，而這種熊市的定義是不同板塊、行業或資產輪流出現下跌，起因是利率走高和不再協同的全球經濟擴張，這將給金融市場帶來嚴重破壞，最終會傷害到本輪牛市的引領者——科技股。