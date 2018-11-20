揭示小米成長的三大邏輯 董明珠稱5年後格力營收將達6000億

• 透視小米未來 5 年：IoT 再造手機業務，海外再造小米

小米 / 周一收盤 + 5.1%/ 報收 13.6 / 距年內高點 - 38.7%/ 距前低 + 19.3%

小米 IoT 消費品在 Q3 增長表現不錯，收入達到 108 億，年增率增長接近 90%，未來 IoT 想象空間非常大。

Q3 國際市場收入占總收入的 43.9%，有望再造一個小米。同時硬體數據變現能力遠超預期。

這三者將構成小米向上彈性的核心邏輯。

19 日小米大漲 5.1%，周二在靚麗財報刺激下，有望繼續走強。

市場復盤

道瓊斯 / 周一收盤 - 1.56%/ 報收 25017 / 距年內前高 - 7.2%/ 距前低 + 3.7%

標普 500 / 周一收盤 - 1.66%/ 報收 2691 / 距年內前高 - 8.5%/ 距前低 + 3.3%

那斯達克 / 周一收盤 - 3.03%/ 報收 7028 / 距年內前高 - 13.6%/ 距前低 + 1.5%

11 月 19 日，恆生指數夜期 (11 月) 收市 25983 點，跌 307 點或 1.168%，低水 389 點。

• 京東大跌逾 8% 劉強東風波後首發聲未能提振股價

京東 / 周一收盤 - 8.42%/ 報收 21.11 / 距年內高點 - 58.3%/ 距前低 + 0.9%

美東時間 11 月 19 日周一盤前，京東第三季財報電話會議上，劉強東表示：現在整個京東集團的管理團隊已經穩定而且成型，個人的主要關注點放在新業務上。

劉強東發聲後，在美上市中概股京東低開低走，開盤跌約 2.6%，後跌幅迅速擴大，一度創 2016 年 7 月 11 日以來盤中新低，日內跌幅接近 8.9%，最終收跌 8.42%，收報 21.10 美元。

交易機會

• Facebook 最高層陷內訌？媒體稱桑德伯格擔心工作不保

Facebook / 周一收盤 - 5.72%/ 報收 131.55 / 距年內高點 - 39.8%/ 再創年內新低

華爾街見聞援引外媒消息，今年早些時候，隨著劍橋分析等醜聞的發酵，Facebook 首席執行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）將責任歸咎於該公司首席營運官桑德伯格（Sheryl Sandberg），而桑德伯格開始擔心自己工作不保。

• 董明珠：5 年後格力營收將達 6000 億元

格力電器 / 周一收盤 + 0.7%/ 報收 38.86 / 距年內高點 - 33.8%/ 距前低 + 9.2%

上海證券報消息，11 月 19 日，格力明珠產業學院成立儀式上，格力電器董事長董明珠表示，按照部署，格力電器到 2023 年營業收入要達到 6000 億元。數據顯示，今年前第三季，格力電器實現營業收入約 1486.99 億元，年增率增長 34.11%。