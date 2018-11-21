拼多多隔夜暴漲16% 阿里新零售跨界免稅業務

• 拼多多隔夜暴漲 16%

拼多多 / 周二收盤 + 16.63%/ 報收 23.14 / 距年內高點 - 13%/ 距前低 + 40%

拼多多昨晚公布了 Q3 財報，根據見智深度分析文章的觀點，拼多多財報超預期。

同時，黃崢表示，上市後，拼多多共計被媒體和公眾點名涉及的山寨和傍名牌現象的品牌共計 50 餘個，仔細調查發現，其中 20 多個從未在平台出現過。對其餘 30 多個涉及假貨和傍名牌的產品，平台已全部完成清理工作。

隔夜拼多多大漲超 16%。目前已經突破底部箱體的上沿，短期或回踩支撐。

• 中免集團牽手阿里免稅業務跨界新零售

阿里巴巴 / 周二收盤 - 2.37%/ 報收 145.98 / 距年內高點 - 31%/ 距前低 + 12%

10 月 20 日，中國國旅旗下中免集團與阿里巴巴全面戰略合作，新零售布局進一步延伸至免稅業務。

證券時報發文指出，阿里巴巴集團 CEO 張勇表示，中免集團是國內最大的免稅營運商，此次戰略合作將阿里巴巴的數字化能力與中免集團的行業優勢相結合，共同探索旅遊購物的數字化、智能化，給消費者帶來旅行購物的模式創新以及體驗升級。

目前阿里巴巴股價仍然處於下降通道之中，下方 140 元一線是支撐，上方關注通道上軌壓力。

市場復盤

道瓊斯 / 周二收盤 - 2.21%/ 報收 24465.64 / 距年內高點 - 9%/ 距前低 + 1%

標普 500 / 周二收盤 - 1.82%/ 報收 2641.89 / 距年內高點 - 10%/ 距前低 + 1%

那斯達克 / 周二收盤 - 1.70%/ 報收 6908.82 / 距年內高點 - 15%/ 再創新低

中概股 ETF / 周二收盤 - 2.49%/ 報收 32.5 / 距年內高點：-36%/ 距前低 + 10%

美股周二大幅收跌，道指重挫 550 點抹去今年漲幅。昨日遭受重創的科技股繼續下挫，納指跌穿 7000 點。Target 與勞氏財報令人失望，其股價走低拖累零售板塊下滑。

號稱「新債券之王」的 Doubleline Capital 公司創始人 Jeffrey Gundlach 在周二下午表示，美股仍然太貴，並表示股市現在還沒有出現「恐慌性的最低點」。在他發表上述言論後，美股在周二尾盤下挫至今日最低點。

• B 站第三季虧損 2.461 億元年增率擴大 盤後一度跌 5%

嗶哩嗶哩 / 周二收盤 + 4.37%/ 報收 13.60 / 距年內高點 - 40%/ 距前低 + 50%

嗶哩嗶哩發布了截至 9 月 30 日的 2018 財年第第三季財報。報告顯示，第三季總凈營收達人民幣 10.788 億元，與去年同期相比增長 48%；凈虧損為人民幣 2.461 億元，與去年同期的凈虧損人民幣 1460 萬元相比有所擴大，遜於分析師預期。

嗶哩嗶哩的付費用戶滲透率潛力大，手游收入環比下滑，收入結構單一；直播與增值業務增速提高；廣告收入增長亮眼；單用戶價值環比下滑，商業化任重而道遠；費用上升明顯導致虧損虧大。

消息公布之後，嗶哩嗶哩盤後股價極速下挫，目前跌幅為 - 2.21%。

交易機會

• 美圖公司 CFO：手機品牌授權小米後 美圖將回歸網路

美圖公司 / 周二收盤 - 6.44%/ 報收 4.07 / 距年內高點 - 69%/ 距前低 + 5%

證券時報報導，11 月 20 日，美圖公司 CFO 顏勁良向證券時報 ·e 公司記者介紹了與小米戰略合作背景，美圖公司會更為聚焦「連接」，回到網路公司的本質，未來廣告收入將成為主要收入和利潤來源，預計現金流會在明年明顯改善。

顏勁良表示，此次合作本質上還是希望做出最好的美圖手機，改進用戶體驗；另外，雙方合作後，憑藉小米的供應鏈以及銷售網路，預計美圖手機銷售體量也將會提升，出貨量將帶來十倍、幾十倍的增長。

目前，美圖公司股價處在 4 元整數關口支撐一線。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：