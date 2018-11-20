友通跳躍成長 今年EPS估逾5元 明年更好 公司擬買庫藏股轉讓員工

IPC 廠友通 (2397) 在佳世達 (2352) 入主之後，營運呈現跳躍式成長，前三季 EPS 已達 4.14 元，獲利大增近 4 成，今年 EPS 可望超過 5 元，創歷史新高紀錄。因國際股災衝擊，友通股價下跌，最低來到 54.6 元，波段跌幅逾 34%，該公司宣布買回庫藏股共 1,500 張，用以轉讓員工，帶動週二 (20 日) 股價跳空大漲逾 6.6%，最高達 64 元。



友通第三季營收 13.78 億元，季減 3.5%，年增率 39.2%，創歷史次高紀錄。營業利益 2 億元，季減 16.7%，年增 22%，稅後 1.58 億元，季減 15.5%，年增 16.2%，EPS 1.38 元，本業獲利與稅後同創次高。累計前三季營收 39.65 億元，年增率 36.5%，EPS 4.14 元。



展望後市，友通第四季業績進入淡季，加上英特爾處理器缺貨干擾，預估業績將較第三季下滑，但預估較去年同期仍可望有 2-3 成的成長，守穩 10 億元大關。10 月營收 3.98 億元，年增達 32%，優於預期。明年受惠 IIoT 趨勢，加上零件漲價趨緩，營收獲利成長可期。